Krypto News: Bitcoins Marktdominanz fällt unter 63 % und Altcoins starten durch

Während Bitcoin nach seinem neuen Allzeithoch erstmals wieder konsolidiert, beginnt der Altcoin-Sektor deutlich an Stärke zu gewinnen. Die Marktdominanz von BTC ist unter 63?% gefallen, ein klares Zeichen dafür, dass Anleger zunehmend Kapital in Ethereum, Solana und Co. umschichten. Startet jetzt die nächste große Altcoin-Rallye?

Altcoins performen in den letzten Tagen besser als BTC

Der Krypto-Markt hat in den letzten Tagen einiges an Volatilität erlebt und Bitcoin hat wichtige Meilensteine erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte schaffte es die Leitwährung des Krypto-Marktes, ein Allzeithoch über 120.000?$ zu erreichen. Konkret ging es für BTC in den letzten Tagen auf bis zu 123.091?$ aufwärts.

Dadurch stieg die Marktkapitalisierung auf einen Rekordwert von 2,4?Billionen?$ an, und das Handelsvolumen lag zeitweise bei über 100?Milliarden?$ in 24 Stunden. Bei dem ganzen Interesse, das BTC zuteilwird, ist vielen Anlegern entgangen, dass auch Altcoins in den letzten Tagen immer besser performen und BTC sogar outperformen. Das äußerte sich zuletzt vor allem durch die sinkende Marktdominanz von Bitcoin. Selbige hatte zuletzt ja noch Höchststände von über 65?% erreicht, ist in den letzten Tagen jedoch deutlich zurückgegangen und liegt heute sogar wieder unter 63?%.

Quelle: Coinmarketcap.com

Gleichzeitig ist die Marktdominanz von Altcoins und Ethereum im Speziellen stark am Ansteigen. ETHs Marktdominanz stieg wieder auf über 10?% an und der Anteil des restlichen Krypto-Marktes liegt wieder bei 26,9?%. Das äußerte sich in den letzten Tagen auch in starken Kursgewinnen bei Altcoins. ETH konnte im Verlauf der letzten 7 Tage um über 20?% im Wert zulegen. Davon entfielen allein 6?% auf die letzten 24 Stunden und ETH wird aktuell mit 3.161?$ wieder auf dem höchsten Stand seit Februar gehandelt.

Noch stärkere Gewinne waren bei kleineren Altcoins und Meme-Coins zu beobachten. Für den ETH-L2-Coin OP ging es seit gestern beispielsweise um über 10?% in die Höhe, während der Meme Coin PENGU sogar über 15?% zulegen konnte. Nun stellen sich viele Anleger berechtigterweise die Frage, wie es für den Krypto-Markt in den kommenden Wochen weitergeht.

Voraussetzungen für Krypto- und Altcoin-Rallye sind gegeben

Grundsätzlich könnten die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Bullenmarktes kaum positiver sein. Makroökonomisch gibt es gerade starken Rückenwind aus den USA. Durch Donald Trumps jüngst verabschiedete Big Beautiful Bill wurde schließlich ein Spending-Paket in Billionenhöhe beschlossen, das frische Liquidität in die Finanzmärkte spülen dürfte.

Außerdem scheint die FED wieder bereit zu sein, den Leitzins zu senken, was sich ebenfalls positiv auf die US-Konjunktur und die Risikobereitschaft von Investoren auswirken könnte. Eine größere Risikobereitschaft bringt viele Investoren eben zum Investieren in Kryptowährungen, und im Speziellen auch in Altcoins. Mit der Aussicht auf den Start der nationalen Krypto-Reserve im weiteren Jahresverlauf und die potenzielle baldige Genehmigung zahlreicher Altcoin-Spot-ETFs gibt es zudem noch weitere Katalysatoren, die dem Krypto-Markt in den kommenden Wochen und Monaten Aufwind verleihen dürften.

Zudem hat BTC gerade erst ein neues Allzeithoch erreicht. Da er nun darunter zu konsolidieren beginnt, bietet sich ein sehr günstiges Umfeld für Altcoins, um zu profitieren. Schließlich tendieren Anleger dazu, ihr Kapital nach einer ATH-Rallye von Bitcoin in Altcoins umzuschichten, um auch hier noch maximale Renditen mitzunehmen.

Das könnte in den kommenden Tagen und Wochen zu einer Fortsetzung der Ethereum-Rallye führen. Zu den größten prozentualen Gewinnern könnten jedoch vor allem Small-Cap-Kryptowährungen gehören, da diese viel weniger Kaufkraft benötigen, um zu explodieren. Ein in diesem Kontext spannender Coin, der sogar noch vor dem ersten Börsenlisting steht, ist heute unter anderem SNORT.

SNORT befindet sich heute noch im Presale

Bei SNORT handelt es sich um einen brandneuen und für viele Anleger spannenden Altcoin. Das Interesse ist vor allem daher so groß, da die Entwickler des dahinterstehenden Projekts Snorter zum einen auf den Meme-Hype, zum anderen aber auch auf den Wachstumsmarkt der Telegram-Trading-Bots setzen.

So ist SNORT zum einen ein Meme-Coin mit lustigem Maskottchen, zum anderen aber auch die native Kryptowährung des Ökosystems rund um den Snorter-Trading-Bot. Das Telegram-Trading erfreut sich in letzter Zeit ja wachsender Beliebtheit, da es Anlegern ermöglicht, direkt in der Telegram-App im Chat ihre Kryptowährungen zu traden.

Quelle: Snorter-token.com

Mit der Solana Virtual Machine als Basis soll der Snorter-Bot konkurrenzfähig sein und eine extrem schnelle Ausführung der Trades ermöglichen. Das könnte ihn vor allem für kurzfristig orientierte Trader und Scalper attraktiv machen. Spannend ist zudem auch, dass in SNORT gerade noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,098?3 $ investiert werden kann, da sich der Coin noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der Presale-Phase befindet. Der Kauf ist daher noch nicht über Krypto-Börsen, sondern nur über die offizielle Website möglich.

Hier kamen bis heute bereits über 1,9 Millionen?$ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale erworbenen Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 200?% gestaked werden.

