Krypto News: PENGU-Kurs explodiert 227 % in einem Monat

Innerhalb nur eines Monats konnte der Token PENGU eine beeindruckende Kurssteigerung von 227?% verzeichnen. Getrieben von neuem Kaufinteresse und wichtigen Partnerschaften steigt der Coin von Pudgy Penguins in Richtung eines neuen ATH's, und die Rallye scheint noch nicht am Ende zu sein.

PENGU-Kurs steigt heute um 14,9?%

Während Bitcoin gerade erst ein neues Allzeithoch bei über 123.000?$ erreicht hat und der Hype unter Anlegern immer weiter zunimmt, interessieren sich immer mehr Investoren auch wieder für Altcoins und Meme Token. Viele von ihnen outperformen BTC gerade in Sachen Wertentwicklung.

Bestes Beispiel für einen solchen Coin, der in den letzten Tagen immer wieder in den Krypto-Schlagzeilen war, ist PENGU vom dahinter stehenden NFT-Projekt Pudgy Penguins. Das ist ein Meme Coin, der erst Ende 2024 auf CoinMarketCap gelistet wurde und dann direkt ein Allzeithoch von bis zu 0,057?$ erreichte. Darauf folgte für PENGU im Februar, März und April dieses Jahres jedoch eine sehr negative Wertentwicklung, in welcher der Kurs um über 90?% auf nur noch 0,005?$ eingebrochen war.

Seit Mai geht es für PENGU jedoch wieder aufwärts. So konnte am 11. Mai bereits wieder der 0,015?$-Widerstand angetestet werden. Nach einem zwischenzeitlichen erneuten Rücksetzer auf den 0,01?$-Support Ende Juni schoss der Kurs von PENGU im Juli in die Höhe. Nach dem erfolgreichen Setzen eines Higher Lows und dem positiven Retest der 0,015?$-Marke explodierte der Kurs im Verlauf der letzten Woche regelrecht. Im Monatsvergleich steht PENGU inzwischen bei einem Plus von 227?%, wovon allein 127?% auf die letzte Woche entfielen.

In diesem Zeitraum konnte PENGU wichtige Widerstandsmarken wie die 0,02?$-Marke und die 0,03?$-Marke überwinden. Nach erneuten 14,9?% Kursgewinn in den letzten 24 Stunden wird PENGU aktuell bei 0,0335?$ und damit auf dem höchsten Stand seit der Allzeithoch-Rallye von vor einem halben Jahr gehandelt. Da stellt sich natürlich die Frage, wo das massive Interesse am PENGU-Kauf herrührt, und wie es für den Meme Coin in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen könnte.

Darum steigt der PENGU-Kurs und so könnte es weitergehen

Natürlich erleben Altcoins und Meme Coins derzeit generell einen Hype, doch bei PENGU gab es zwei konkrete Katalysatoren, die noch einmal für zusätzliches Momentum sorgten.

Zum einen wurde am 16. Juli 2025 eine Partnerschaft zwischen Pudgy Penguins und Suplay Inc. bekanntgegeben. Suplay Inc. ist ein führendes chinesisches Unternehmen für Sammlerobjekte. Die Kooperation zielt darauf ab, PENGUs Präsenz im asiatischen NFT-Markt auszubauen.

Zum anderen sorgte ein ETF-Antrag für Aufsehen: Die US-Börsenaufsicht SEC bestätigte am 10. Juli 2025 den Eingang eines Antrags von Canary Capital für einen PENGU/NFT-ETF. Der börsengehandelte Fonds soll laut Plan 80-95?% PENGU-Token und 5-15?% NFTs enthalten. Die Aussicht auf regulierten Zugang zu einem Meme Coin wie PENGU löste unter Anlegern neue Spekulationen aus und trieb die Nachfrage zusätzlich an.

Sollte das Momentum bei PENGU weiter anhalten, könnte der Coin schon in den nächsten Wochen ein neues Allzeithoch erreichen und möglicherweise im Verlauf der kommenden Monate erstmals die 0,10?$-Marke knacken. Allerdings ist das Aufwärtspotenzial aufgrund der bereits milliardenschweren Marktkapitalisierung heute natürlich nicht mehr so groß wie bei kleineren Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Risikofreudige Anleger wenden sich daher aktuell eher Investitionsalternativen wie SNORT zu.

SNORT als junge Investitionsalternative zu PENGU und Co

Im Gegensatz zu PENGU befindet sich der Meme-Coin heute nämlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Tatsächlich ist SNORT noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet und Anlegern heute ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Projektes und das dort befindliche Presale-Widget zugänglich.

Anleger, die bereit sind, das mit einem Presale einhergehende Risiko auf sich zu nehmen, können gerade noch zu Vorteilskonditionen von 0,0983?$ pro Coin investieren und sich damit einen frühen Einstieg sichern. Der Kauf ist ganz einfach mit etablierten Kryptowährungen oder Bankkarte möglich und die im Presale erworbenen Coins können im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 200?% gestaked werden.

Das Spannendste an diesem Meme-Coin ist, dass die Entwickler auch auf einen eigenen Trading-Bot setzen und so echte Utility schaffen wollen. Der Snorter-Bot soll auf der Solana Virtual Machine aufbauen und der Community von Snorter die Möglichkeit geben, direkt in Telegram im Chat ihre Lieblingskryptos zu traden.

Dank der Solana Virtual Machine soll er die Konkurrenz in Sachen Geschwindigkeit und Kosten unterbieten können. Das könnte ihm dabei helfen, sich eine Marktlücke in diesem umkämpften Wachstumssektor zu ergattern.

