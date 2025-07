Der S&P 500 könnte zum 2. Quartal 2025 ein deutlich stärkeres Gewinnwachstum erzielen als bislang erwartet.Laut aktuellen Daten von FactSet liegt die gemischte Gewinnwachstumsrate derzeit bei 4,8 Prozent - dem niedrigsten Wert seit dem vierten Quartal 2023. In den vergangenen 40 Quartalen lag die tatsächliche Gewinnwachstumsrate des Index in 37 Fällen über den ursprünglichen Schätzungen. Das liegt daran, dass viele Unternehmen im Verlauf der Saison bessere Ergebnisse melden als ursprünglich prognostiziert. Sobald tatsächliche Gewinne die bisherigen Schätzungen übertreffen, ersetzt FactSet diese Werte in der Berechnung, was die gesamte Wachstumsrate des Index anhebt. …