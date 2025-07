Potsdam (ots) -Heute ist ein ganz besonderer Tag für Radio TEDDY: Die Ausweisung der ma 2025 Audio II bestätigt eindrucksvoll den kontinuierlichen Erfolg des Senders - Radio TEDDY schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter.Mit einem Zuwachs von 10 % bei der Wochenreichweite erzielt Radio TEDDY einen neuen Senderrekord - nie zuvor haben mehr Menschen pro Woche eingeschaltet. In der Kategorie D-Stunde verzeichnet der Sender eine bemerkenswerte Steigerung von 26 %. Knapp 500.000 Hörerinnen und Hörer täglich, 1.147.000 pro Woche - ein starkes Zeichen für Relevanz und Reichweite.Auch die Programmformate entwickeln sich überdurchschnittlich stark:Die Radio TEDDY-Morgenshow mit Cristina & Tim begeistert immer mehr Familien - +32 % Hörerzuwachs von 06:00-10:00 Uhr.Das neue Nachmittagsformat "Die 2 ab 2 - Der Radio TEDDY-Familiennachmittag" mit Alina und Basti erzielt eine sensationelle Steigerung von 59 % (15:00-18:00 Uhr).Diese Erfolgszahlen zeigen eindrucksvoll: Die Markenbindung an Radio TEDDY ist stark wie nie. Auch die deutlich gestiegene Markenbekanntheit unter jungen Familien untermauert die Positionierung des Senders als crossmediale Plattform für glaubwürdige Familienkommunikation.Mit einem konsequent zielgruppenorientierten Programm unter dem Motto "Macht Spaß! Macht schlau!" überzeugt Radio TEDDY täglich mit bildungsnahen Inhalten, aktueller Musik, Mitmachformaten und einer starken emotionalen Ansprache.Radio TEDDY ist und bleibt der relevante Zugang zur Lebenswelt junger Familien - glaubwürdig, alltagsnah und emotional, eine feste Größe im familienaffinen Audiomarkt."Es ist ein besonderer Moment, der zeigt, was möglich ist, wenn Leidenschaft, Teamgeist und echte Überzeugung zusammenkommen", sagt Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von Radio TEDDY. "Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit, Leidenschaft und dem echten Engagement unserer Macher hinter den Mikrofonen und hinter den Kulissen. Ein großes Dankeschön an das Team, die mit Herzblut Radio für Familien machen - Tag für Tag. Die aktuellen Zahlen bestätigen eindrucksvoll, dass wir mit unserem klaren Fokus und unserer Nähe zur Lebenswelt von Familien genau den richtigen Weg gehen."Pressekontakt:Christel Tempel, Leiterin Marketing/Presse-/ÖffentilchkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 59 * E-Mail: c.tempel@radioteddy.deKerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/6078216