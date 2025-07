TradeXBank AG / Schlagwort(e): Personalie

TradeXBank ernennt Stefan Simon zum neuen General Counsel



16.07.2025 / 17:00 CET/CEST





Zürich, 16. Juli 2025 - TradeXBank hat Stefan Simon per 15. Juli 2025 zum neuen General Counsel ernannt. Er wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung Mitglied der Geschäftsleitung und an CEO Camille Sednaoui berichten. Stefan Simon wechselt von der Bank Vontobel AG zu TradeXBank, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter Leiter Legal & Compliance für Structured Solutions & Treasury und in den letzten Jahren gleichzeitig Leiter Compliance Private Clients für die Bank. Davor war Stefan über ein Jahrzehnt lang als Rechtsanwalt in verschiedenen Anwaltskanzleien tätig, wo er sich auf Finanzmarktregulierung und Gesellschaftsrecht spezialisierte, darunter auch in einer Kanzlei, die er mitbegründete und erfolgreich aufbaute. Camille Sednaoui, CEO von TradeXBank, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Stefan in unserem Führungsteam willkommen zu heissen. Seine Ernennung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, unsere Bank als anerkannten Partner in der Rohstoffhandelsbranche zu etablieren. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Finanz- und Gesellschaftsrecht bin ich überzeugt, dass er einen wichtigen Beitrag für unseren langfristigen, nachhaltigen Erfolg leisten wird." Über TradeXBank Die TradeXBank ist eine von der FINMA zugelassene Bank mit Sitz in Zürich. Sie ist in Schweizer Besitz und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter, die sich auf den Handel mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Düngemittel und Metalle spezialisiert hat. Sie konzentriert sich auf die EMEA-Region und bietet Rohstoffhandel, Finanzen, Devisen und Hedging an. Ihre Geschäfte basieren auf einer Bilanz mit hoher Liquidität- und Kapitalstärke, deutlich über den regulatorischen Anforderungen. TradeXBank AG

Media Contact:

info@tradexbank.ch



Ende der Medienmitteilungen