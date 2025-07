Neuhintertux (ots) -Urlaub zwischen Almwiesen und GletscherDas Zillertal begeistert im Sommer mit seiner kontrastreichen Naturvielfalt: Sanfte Almwiesen, klare Bergseen und über 1.400 Kilometer Wanderwege laden zu ausgedehnten Touren ein - egal ob gemütlicher Familienausflug, geführte Themenwanderung oder anspruchsvolle Gipfelroute. Mountainbiker finden hier ebenso ihre Traumrouten wie Genussurlauber, die sich an frischer Höhenluft und regionaler Kulinarik erfreuen.Doch das wahre Highlight liegt weiter oben in Hintertux: der Hintertuxer Gletscher, Österreichs einziger Gletscher mit ganzjährigem Schneespaß. Selbst im Juli und August warten Schneeballschlachten in Shorts, spektakuläre Ausblicke und Abenteuer im Natur Eis Palast und der Spannagelhöhle.Ihr komfortabler Logenplatz am Hintertuxer Gletscher ist das 4 Sterne Hotel NeuhintertuxNur 50 Meter von der Talstation der Gletscherbahn entfernt liegt das von Familie Tipotsch seit Generationen geführte Hotel Neuhintertux - der perfekte Ausgangspunkt für eine außergewöhnliche Sommerauszeit.Wer dieses einzigartige Naturerlebnis mit Komfort und alpinem Charme verbinden möchte, ist hier goldrichtig. Nur wenige Schritte von der Gletscherbahn entfernt gelegen, erwartet Gäste echte Tiroler Gastfreundschaft, modernes Design und eine Atmosphäre zum Ankommen und Durchatmen.Die großzügigen Zimmer und Suiten bieten Bergblick, der SPA- und Wellnessbereich verwöhnt mit Innenpool, Saunalandschaft und Massagen. Und nach einem aktiven Tag in den Bergen serviert die Hotelküche regionale Spezialitäten mit kreativer Raffinesse - vom Frühstücksbuffet bis zum Gourmet-Dinner.Ein besonderes Highlight ist der neue Skypool. In traumhafter Höhenlage auf über 1.500 m können Sie im beheizten Infinity-Pool schwimmen und dabei den spektakulären Ausblick auf die majestätischen Gipfel der Tuxer Bergwelt genießen.Unvergessliche Sommertage für Groß und KleinIn Hintertux erlebt man den Sommer aus einer neuen Perspektive: erfrischend, überraschend und voller Naturwunder. Das Hotel Neuhintertux verbindet dabei Komfort, Lage und echte Nähe zum Gletscher. Für all jene, die sich im Sommer nicht zwischen Sonne und Schnee entscheiden wollen: www.neu-hintertux.comBis Ende September ist Wanderzeit in Hintertux: 7 Nächte ab EUR 990,- pro Person inklusive- 3/4 Verwöhnpension- Wanderstammtisch mit Willkommensgeschenk- geführte Wanderungen mit der Gastgeberfamilie, Wanderungen im Zillertaler Hochgebirgsnaturpark mit Naturparkführer- kostenloser Wanderbus mit dem Tux-Ticket nach Mayrhofen- 1 Tag E-Bikeverleih- Ausrüstungsverleih: Rucksack, Sitzkissen, Stöcke, Swarovski Fernglas- Hotel Neuhintertux "Gletscher & Spa Verwöhnperlen"Pressekontakt:Hotel Neuhintertux ****Familie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580Mail: hotel@neu-hintertux.comWeb: www.neu-hintertux.comPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/6078240