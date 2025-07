Nach fünf Standorten in Deutschland und einem in Österreich ist nun die erste Porsche Charging Lounge in der Schweiz ans Netz gegangen. Auf dem Gelände in Signy-Avenex bei Nyon stehen insgesamt sechs DC-Ladesäulen mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung zur Verfügung. Seine erste Charging Lounge hatte Porsche im Sommer 2023 in Deutschland eröffnet, konkret in Bingen am Rhein. Zwischenzeitlich folgten weitere Standorte in Estenfeld bei Würzburg, ...

