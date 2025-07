© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall prüft den Verkauf seiner Autozuliefersparte Power Systems. Der Konzern will sich auf das margenstarke Rüstungsgeschäft fokussieren - Gespräche mit One Equity Partners laufen bereits. Der Rüstungskonzern Rheinmetall prüft laut einem Bericht des Handelsblatts die Abspaltung seines Autozuliefergeschäfts "Power Systems". Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit dem Finanzinvestor One Equity Partners (OEP), um eine mögliche Übernahme auszuloten. Die Gespräche gelten als frühzeitig und könnten noch scheitern. Aus Konzernkreisen heißt es: Rheinmetall wolle nur bei einem "guten Preis" verkaufen. Eine offizielle Stellungnahme verweigerte der Konzern mit Verweis auf Marktgerüchte. …