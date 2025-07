München (ots) -Endlich ist es soweit: DAS KANU DES MANITU geht bald auf große Kinotour, und der Vorverkauf der Tickets startet jetzt!Ab dem 12. August präsentieren die Stars Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian ihre neue Komödie dem Publikum. Den Auftakt der großen Kinotour bildet die Weltpremiere im Mathäser Filmpalast in München sowie die Österreich-Premiere in Wien, bevor die legendären Kult-Helden in weitere Städte in ganz Deutschland ziehen - darunter auch zur Eröffnung des neuen CineStar IMAX in Leipzig.Offizieller Kinostart von DAS KANU DES MANITU ist am 14. August im Verleih von Constantin Film.Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Premieren direkt an die entsprechenden Kinos.Hier sind die Termine:DIENSTAG, 12.8. MÜNCHENMathäser Filmpalast (Premiere)Jetzt Tickets sichernMITTWOCH, 13.8. WIENCineplexx Millennium City (Premiere)DONNERSTAG, 14.08. BERLINUCI Luxe East Side GallerySaal 1 17:30 UhrSaal 2 18:00 UhrJetzt Tickets sichernZoo PalastSaal 1 19:45 UhrAbfahrt 20:15 UhrJetzt Tickets sichernFREITAG, 15.08. EUROPAPARKKino Rust EuropaparkSaal 1 19:30 UhrSaal 2 19:50 UhrTickets sichern (ab 18.07, 14 Uhr)SAMSTAG, 16.08. LEONBERG/ FRANKFURTLeonberg Traumpalast (IMAX)IMAX 16:00 UhrSaal 2 16:30 UhrJetzt Tickets sichernMetropolis (IMAX)IMAX 20:45 UhrSaal 2 21:10 UhrJetzt Tickets sichernSONNTAG, 17.08. HAMBURG/ KÖLNKinopolis HafenCitySaal 1 14:30 UhrSaal 2 14:45 UhrJetzt Tickets sichernCinemaxX DammtorSaal 1 17:15 UhrSaal 2 17:30 UhrJetzt Tickets sichernKöln CinedomSaal 1 20:00 UhrSaal 2 20:30 UhrJetzt Tickets sichernMONTAG, 18.08. DÜSSELDORF/ LEVERKUSENUFA DüsseldorfSaal 1 17:15 UhrSaal 2 17:30 UhrJetzt Tickets sichernLeverkusen Kinopolis (Cineplex)Saal 1 19:00 UhrSaal 2 19:30 UhrJetzt Tickets sichernDIENSTAG, 19.08. NÜRNBERGAdmiral Boutique Kino DeluxeSaal 1 18:45 UhrSaal 2 19:15 UhrJetzt Tickets sichernCinecittaSaal 1 20:15 UhrSaal 2 20:45 UhrJetzt Tickets sichernMITTWOCH, 20.08. LEIPZIGCineStar (Eröffnung IMAX)IMAX 17:30 UhrSaal 2 18:00 UhrJetzt Tickets sichernPressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Agentur:JUST PUBLICITYRegine Baschny & Sabrina WintersbergerTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6078246