© Foto: DALL-E

Langfristige Zinsen steigen, die Inflation kehrt zurück und Anleger wie Druckenmiller wetten gegen US-Staatsanleihen. Der Markt sendet ein klares Signal: So geht es nicht mehr lange gut.Die Ruhe ist trügerisch. Während Aktienmärkte an der Oberfläche weiter stabil wirken, bereitet sich der Anleihemarkt auf eine Zeitenwende vor. Die Renditen für langfristige US-Staatsanleihen ziehen wieder an, vor allem wegen wachsender Zweifel an der Finanzierbarkeit amerikanischer Schulden. Die Rendite 30-jähriger Treasuries stieg zuletzt über die Marke von 5 Prozent, ein Niveau, das alles andere als harmlos ist. Denn mit jedem Basispunkt, den die langfristigen Zinsen zulegen, steigen die Kosten für …