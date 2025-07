WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den Vorsitzenden der US-Notenbank Fed Jerome Powell nicht vorzeitig entlassen. Seine Entlassung sei "höchst unwahrscheinlich", es sei denn, es liege ein Betrug im Zusammenhang mit der Sanierung der Fed-Zentrale vor, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Er räumte aber ein, dass er mit republikanischen Abgeordneten über einen Rauswurf gesprochen habe. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Trump Powell bald entlassen könnte./jsl/jha/