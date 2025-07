Vaduz (ots) -Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni nahmen am Mittwoch, 16. Juli 2025, in Begleitung ihrer Gatten an der offiziellen Eröffnung der Bregenzer Festspiele teil. Am selben Abend besuchten sie die Premiere der Oper "Oedipe" im Festspielhaus. "Die Bregenzer Festspiele sind Jahr für Jahr ein bedeutender gesellschaftlicher Höhepunkt", sagte Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni. "Der Anlass bietet eine wertvolle Gelegenheit, die enge Verbundenheit mit unserem Nachbarn Österreich zu pflegen und zu festigen."Vor diesem Hintergrund nahmen die beiden Regierungsmitglieder den Aufenthalt in Bregenz als Gelegenheit, verschiedene Gespräche zu führen, darunter mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker. Zudem tauschte sich Regierungschefin Brigitte Haas mit Landeshauptmann Markus Wallner in einem Arbeitsgespräch zu nachbarschaftlichen Themen aus. "Mit Vorarlberg verbindet Liechtenstein ein enger und freundschaftlicher Austausch. Wir nutzen deshalb die Zeit, um gemeinsame Themen und Herausforderungen der Grenzregion zu besprechen", sagte Brigitte Haas. Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni nutzte die Gelegenheit für ein Arbeitsgespräch mit Sepp Schellhorn, Staatssekretär für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich. "Mit keinem anderen Land arbeitet Liechtenstein so eng im Bereich Kultur zusammen, wie mit Österreich. Unsere gemeinsamen Projekte und Initiativen tragen dabei wesentlich zur Förderung des kulturellen Austauschs bei und stärken das Verständnis und die Verbundenheit unserer Länder auf vielfältige Weise", sagte Sabine Monauni.Sommerempfang der Österreichisch-Liechtensteinischen GesellschaftAm Vorabend der Eröffnung der Bregenzer Festspiele fand traditionsgemäss der Sommerempfang der Österreichisch-Liechtensteinischen Gesellschaft statt, an dem Regierungschefin Brigitte Haas teilnahm. In ihrer Ansprache ging sie auf die enge Beziehung zwischen Österreich und Liechtenstein ein. Zudem informierte sie über die Schwerpunkte der neuen Regierung.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan Agnolazza, Persönlicher MitarbeiterT +423 236 64 71Stephan.Agnolazza@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933489