DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - US-Preisdaten und Berichtssaison im Blick

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Höhepunkt des Tages waren günstige Erzeugerpreise aus den USA. Diese haben im Juni wider Erwarten auf Monatssicht sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stagniert. Das stützte die Stimmung.

Kurz vor Handelsschluss belasteten dann neuerliche Spekulationen um eine vorzeitige Entlassung von Fed-Chairman Jerome Powell. Laut Medienberichten soll US-Präsident Donald Trump republikanischen Parlamentariern angedeutet haben, er werde Fed-Chairman Jerome Powell "feuern". Der DAX gab daraufhin die leichten Gewinne weitgehend ab und schloss 0,2 Prozent niedriger bei 24.009.

Daneben setzte die langsam an Fahrt aufnehmende Berichtssaison Akzente. Bei Autoaktien stand der Kurseinbruch von 18,5 Prozent der Renault-Aktie im Blick. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr hat der französische Automobilkonzern den Margenausblick für das laufende Jahr gesenkt. Die Anleger glauben offenbar nicht, dass es sich hier um rein unternehmensspezifisches Problem handelt. BMW verloren 0,7 Prozent, VW 3,7 Prozent und Mercedes 1,9 Prozent.

ASML-Ausblick belastet Chipwerte - Fuchs brechen nach Warnung ein

Banken- und Versicherungsaktien waren dagegen gesucht angesichts anziehender Renditen nach den US-Inflationsdaten. Deutsche Bank gewannen 0,8 Prozent, Commerzbank 0,8 Prozent, Allianz 0,7 Prozent und Munich Re 1,6 Prozent. Belastet zeigten sich dagegen die zinssensiblen Immobilienwerte: Vonovia verloren 0,6 Prozent.

Ein enttäuschender Ausblick von ASML belastete den Technologiesektor. Für Infineon ging es 0,7 Prozent nach unten, Aixtron büßten 1,5 Prozent ein.

Fuchs brachen nach einer Gewinnwarnung gleich um 10,3 Prozent ein. Die Gesellschaft rechnet nun nur noch mit einem Umsatz und einem EBIT auf Vorjahresniveau, also mit 3,53 Milliarden Euro bzw. 434 Millionen Euro. Der Konsens der Analysten für 2025 liegt nach Angaben von Fuchs für den Umsatz bei 3,66 Milliarden Euro und für das EBIT bei 459 Millionen Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.009,38 -0,2% +20,9% DAX-Future 24.067,00 -0,3% +18,9% XDAX 23.974,98 -0,3% +21,5% MDAX 30.721,24 -1,2% +21,5% TecDAX 3.891,70 -0,3% +14,2% SDAX 17.872,29 -0,5% +31,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,63 +20 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 15 25 0 3.221,5 51,7 2.924,9 41,8 MDAX 11 38 1 553,9 27,0 506,1 21,6 TecDAX 8 19 3 810,4 16,6 699,3 15,1 SDAX 22 43 5 101,4 5,7 95,4 6,0 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

July 16, 2025

