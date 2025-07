Der DAX hat am Mittwoch zum fünften Mal in Folge nachgegeben. Inflationssignale aus den USA konnten den deutschen Leitindex nur zwischenzeitlich stützen. Gegen Handelsende sorgten überdies neuerliche Spekulationen über eine Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell für Nervosität unter den Anlegern. Für den DAX ging es zur Wochenmitte am Ende des Handelstags um 0,21 Prozent auf 24.009 Punkte nach unten. Der MDAX büßte sogar 1,17 Prozent auf 30.721 Zähler ein. Unter den Dax-Werten stachen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...