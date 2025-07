Bad Wimpfen (ots) -Langlebig, strapazierfähig und kratzfest: Ab dem 17. Juli bringt Lidl mit der neuen SILVERCREST® Premium-Edelstahlpfanne mit Wabenstruktur ein echtes Trendstück in die Küchen. Entwickelt für den täglichen Einsatz, eignet sie sich ideal für gesundheitsbewusstes, fettarmes Braten.Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Maximizing-Green-Beschichtung, die ohne GenX-Technologie und frei von Schadstoffen hergestellt wird. Die Antihaftbeschichtung mit Edelstahl stammt aus dem Hause ILAG® und ermöglicht Braten ohne Anhaften. Die strapazierfähige Wabenstruktur ist besonders widerstandsfähig gegenüber Kratzern und Abrieb.Dank ihres hochwertigen, mehrschichtigen Aufbaus mit Aluminiumkern und Edelstahl-Außenseiten sorgt die Pfanne für eine schnelle und gleichmäßige Hitzeverteilung. Die Pfanne ist bis 250 Grad Celsius ofenfest, funktioniert auf allen Herdarten inklusive Induktion und ist spülmaschinengeeignet. Ihre elegante Edelstahl-Optik ermöglicht ein stilvolles Servieren direkt aus der Pfanne.Die Pfanne ist in zwei Größen erhältlich und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern für 22,99 Euro und 28 Zentimetern für 24,99 Euro - in allen Lidl-Filialen und im Onlineshop, solange der Vorrat reicht.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6078257