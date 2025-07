© Foto: DALL-E

Die jüngste US-Dollar-Erholung kann nicht lange halten, da sind sich die Experten einig. Sie sehen Zeichen für einen kräftigen Anstieg des Euro auf 1,25 US-Dollar oder höher.Der leichte Anstieg des US-Dollar in den letzten Tagen gegenüber dem Euro und anderen Währungen ändert nichts an der fundamentalen Schwäche des Greenback. Denn von steigenden Euro-Reserven über ausufernde US-Schulden bis hin zu ausstehenden Absicherungen sprechen Devisen-Experten zufolge zahlreiche Gründe dafür, dass die Rallye des Euro weiterhin intakt ist. Laut Morgan Stanley könnte der Euro in den kommenden Monaten auf 1,25 US-Dollar steigen. Den Analysten zufolge sitzen europäische Investoren auf fast 3,6 Billionen …