Die Adastra Corporation, ein führender Anbieter von Services im Bereich Künstliche Intelligenz und Datenanalyse, gibt heute die Verfügbarkeit von drei neuen Angeboten in der neu eingeführten Kategorie "AI Agents and Tools" (KI-Agenten und -Tools) im AWS Marketplace bekannt: Agentic AI on AWS, ERP Order Tracking Supplier Automation sowie Sales Data Navigator for CRM Marketing Insights. Über den AWS Marketplace können Kundinnen und Kunden diese Lösungen ab sofort direkt über ihre AWS-Konten finden, erwerben und einsetzen und so die Entwicklung KI-basierter Agenten und agentischer Workflows beschleunigen.

Adastras Agentic-AI-Angebote fördern die Leistungsfähigkeit von Unternehmen durch den Einsatz von KI indem sie Aufgaben automatisieren, unmittelbaren Zugriff auf wichtige ERP- und CRM-Daten ermöglichen und eine sichere sowie skalierbare Bereitstellung von KI-Agenten unterstützen. "Agenten übernehmen nun Aufgaben, die klassische KI bislang nicht leisten konnte nämlich eigenständig zu handeln", sagt Ondrej Vanek, Chief AI Officer bei Adastra AI.

Adastras Agentic-AI-Lösungen bieten zentrale Funktionen: Sie ermöglichen eine schnelle Einführung durch wiederverwendbare, leicht anpassbare Agenten, den Zugriff auf ERP-, CRM- und Marketingdaten per natürlicher Sprache sowie eine Governance, die die sichere, regelkonforme und skalierbare Nutzung im gesamten Unternehmen gewährleistet.

Wir freuen uns, unsere Agentic-AI-Lösungen in der neuen Kategorie 'AI Agents and Tools' im AWS Marketplace anbieten zu können", erklärt Katya Dunets, Leiterin Presales Nordamerika für AWS bei Adastra. "Der AWS Marketplace bietet unseren Kundinnen und Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit, unsere Lösungen zu nutzen um ihre Produktivität zu steigern, schneller auf Informationen zuzugreifen und wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben zu gewinnen."

Mit der neuen Kategorie im AWS Marketplace wird der Beschaffungsprozess für KI-Anwendungen deutlich beschleunigt. Der Aufwand für Anbieterauswahl und Vertragsverhandlungen verringert sich, während der Einkauf zentral über das bestehende AWS-Konto abgewickelt wird. So behalten Unternehmen die volle Kontrolle über Lizenzen, Zahlungen und Zugriffsrechte.

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Adastra führende Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben. Als internationales IT-Beratungsunternehmen entwickelt Adastra innovative Lösungen in den Bereichen Cloud Data Analytics, Data Governance, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Prozessautomatisierung.

Adastra hilft Organisationen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, operative Exzellenz zu erreichen und herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen und verbindet Unternehmen mit ihren Kunden sowie diese mit der Welt.

