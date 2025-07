- Erzielt einen bedeutenden Erfolg bei den wichtigsten wissenschaftlichen Benchmarks, da überaus praktische und experimentell überprüfbare Ideen mit beispielloser Kosteneffizienz geliefert werden. Die weltweite Markteinführung ist für Q3 2025 geplant, dabei soll eine bestehende Plattform mit 170.000 Forschern genutzt werden.

Das koreanische Startup Pluto Labs sorgt im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung eines "KI-Wissenschaftlers", der zu unabhängigen wissenschaftlichen Entdeckungen fähig ist, für Aufsehen. Während Tech-Giganten wie Google und Anthropic ihre Wettbewerbsfähigkeit über die enorme Rechenleistung definieren, führt Pluto Labs "Scinapse AI" ein, ein bahnbrechendes Modell, das einen effektiveren KI-Wissenschaftler entwickelt und dafür nur ein Zehntel des üblichen Rechenaufwands benötigt. Damit erreicht Pluto Labs in Blindbewertungen eine überwältigende Leistung im Vergleich zu Spitzenmodellen.

GRAPH: Scientific Idea Generation Performance Comparison Scinapse AI vs. Google Gemini 2.5 Pro vs. Claude Opus 4 (Evaluation conducted by Pluto Labs)

Pluto Labs ist ein Pionier auf dem Gebiet der "Strategischen Effizienz," eine Architektur, die widerspiegelt, wie menschliche Wissenschaftler ihre Forschung optimieren. Anders als beim Brute-Force-Computing (wie bei Googles "Co-scientist") delegiert die Scinapse-KI ineffiziente Aufgaben, beispielsweise das Durchsuchen riesiger Datenmengen, intelligent an das bereits vorhandene akademische Suchsystem Scinapse (das mittlerweile von 170.000 Forschern genutzt wird). Die KI kann sich somit ausschließlich auf das kreative Denken und die Entwicklung neuer Ideen konzentrieren, was zu einer beispiellosen Praktikabilität und Kosteneffizienz führt.

Die überragende Leistung der Scinapse-KI wurde in Blindvergleichen mit KI-Modellen direkter Konkurrenten (OpenAI O3, Claude 4 Opus von Anthropic und Gemini 2.5 Pro von Google) unter Beweis gestellt. Die Scinapse KI belegte im Rahmen von 61 verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen durchgängig Platz 1 in den Bereichen "Plausibilität" (wie realistisch und fundiert ist eine Idee) und "Testbarkeit" (wie leicht lässt sich eine Idee experimentell validieren). Dies zeigt, dass die Scinapse-KI "echte wissenschaftliche Hypothesen liefert, die praktisch implementiert und innerhalb von 3 bis 5 Jahren experimentell validiert werden können". Dies ist ein großer Sprung und führt von "plausibler Fiktion" zu "umsetzbarer wissenschaftlicher Forschung".

Pluto Labs hat ein robustes System entwickelt, um KI-'Halluzinationen' (falsche Informationen) zu beseitigen, die bislang ein kritisches Hindernis bei der wissenschaftlichen KI waren. Alle Ideen der Scinapse-KI basieren ausschließlich auf einer Datenbank mit 260 Millionen akademischen Arbeiten. Das System verfeinert dynamisch die Suche nach äußerst genauen Daten und gleicht Ideen sorgfältig mit der Datenbank ab, um zu garantieren, dass sie wirklich neu sind und tatsächlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse liefern. "Sie liefert die ausführlichste Antwort auf die Frage, die die größte Herausforderung für Forscher darstellt: 'Ist diese Idee wirklich neu?'", so Professor Changshin Jo von POSTECH. "Die KI führt innerhalb von Minuten eine Literaturrecherche durch, für die ein menschlicher Forscher Tage oder sogar Wochen benötigen würde, und das mit höherer Genauigkeit. Es handelt sich nicht nur um ein Werkzeug zur Ideenfindung, sondern um eine wirkliche Innovation, die den Ausgangspunkt der Forschungsplanung von Grund auf verändert."

Mit einer kumulativen Finanzierung von 5 Milliarden KRW (ca. 3,6 Millionen US-Dollar) ist Pluto Labs hervorragend aufgestellt, um den globalen Wettlauf der "KI-Wissenschaftler" entscheidend zu prägen. Der "effiziente" und "praktische" Ansatz in Kombination mit der etablierten Scinapse-Plattform ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. "Die Tatsache, dass ein kleines koreanisches Startup in einem objektiven Benchmark besser abschneidet als Google, ist weit mehr als nur eine technische Errungenschaft es ist ein symbolisches Ereignis für Innovationsführerschaft", sagte Simon Kim, CEO von Hashed. "Es zeigt, dass Erfolg im Bereich der fortschrittlichen KI durch kreative Problemlösung und strategisches Design erreicht werden kann, nicht nur durch unendlich viel Kapital. Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein, der die Marschrichtung für das globale KI-Ökosystem von morgen vorgibt und einen neuen Weg für die Entwicklung von KI-Agenten aufzeigt." Die offizielle Markteinführung der Scinapse-KI ist für das 3. Quartal 2025 geplant.

Über Pluto Labs:

Pluto Labs ist ein 2019 gegründetes Dienstleistungsunternehmen im Bereich Forschungsintelligenz mit Sitz in Seoul, das sich auf KI-gestützte wissenschaftliche Forschungstools spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Scinapse, eine umfangreiche akademische Suchplattform, die bereits von über 170.000 Forschern weltweit eingesetzt wird. Die Scinapse-KI, deren Markteinführung für das 3. Quartal 2025 geplant ist, ist ein KI-Wissenschaftler-System der nächsten Generation. Es generiert mittels einer hybriden KI-Architektur Forschungsideen mit hoher wissenschaftlicher Validität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Das Unternehmen hat insgesamt 5 Milliarden KRW (ca. 3,6 Millionen US-Dollar) an Kapital von Investoren wie Hashed, JB Investment, HG Initiative und POSCO Investment eingeworben. Das Ziel von Pluto Labs besteht darin, durch zugängliche KI-Lösungen eine führende Rolle in der globalen Forschungsinnovation einzunehmen.

