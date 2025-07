DJ Beige Book: Wirtschaftsaktivität nimmt von Ende Mai bis Anfang Juli leicht zu

DOW JONES--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Anfang Juli leicht zugenommen. Fünf Bezirke meldeten leichte Zuwächse, fünf verzeichneten eine stagnierende Aktivität, und die verbleibenden zwei Bezirke mäßige Rückgänge bei der Wirtschaftsaktivität, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Dies stelle eine Verbesserung gegenüber dem letzten Bericht dar, in dem die Hälfte der Distrikte zumindest einen leichten Rückgang der Aktivität meldeten.

Die Ungewissheit sei weiterhin als ein Faktor genannt worden, der die Wirtschaftstätigkeit bremst, wenn auch weniger häufig als im Mai. Die Verbraucher schränkten laut Beige Book ihre Ausgaben in bestimmten Bereichen weiter ein und der Einzelhandel meldete leichte Umsatzrückgänge. Die Tourismuseinnahmen gingen ebenfalls leicht zurück. Gleichzeitig stiegen die Verkäufe von Eigenheimen nach einer Periode rückläufiger Verkäufe wieder etwas an. Die Umsätze im verarbeitenden Gewerbe zeigten ein uneinheitliches Bild und blieben im Durchschnitt etwa gleich, während die Umsätze von Software- und IT-Dienstleistungsunternehmen in moderatem Tempo stiegen.

Die Preise stiegen laut Beige Book im Durchschnitt mäßig, obwohl die Zölle in einigen Fällen zu moderaten bis starken Preiserhöhungen führten. Die Beschäftigung nahm leicht zu. Die Aussichten waren überwiegend stabil und insgesamt vorsichtig optimistisch.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 29. und 30. Juli statt. Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent hin, dass die Fed den Leitzins konstant hält.

