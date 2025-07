OTTAWA (dpa-AFX) - Im Zollstreit mit den USA will der kanadische Premierminister Mark Carney die Stahlindustrie seines Landes unter anderem mit eigenen Zöllen besser schützen. So sollen beispielsweise auf Importe aus Ländern, mit denen ein Freihandelsabkommen besteht, Zölle von 50 Prozent erhoben werden, sobald diese das Volumen von 2024 überschreiten, kündigte Carney an.

Auf Stahl-Importe, die in China geschmolzenen und gegossenen Stahl beinhalten, sollen zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Die USA seien von all dem aber ausgeschlossen.

Zudem versprach Carney Investitionen in die heimische Stahlbranche und kündigte an, kanadische Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen in Zukunft bevorzugen zu wollen.

Handelsgespräche aufgekündigt



Die kanadische Stahlindustrie kämpft mit den Auswirkungen des Zollkonflikts mit den USA. Unter anderem gab es bereits Entlassungen und sinkende Produktion.

US-Präsident Donald Trump hatte seit seinem Amtsantritt immer wieder neue Zölle gegen Kanada verhängt oder damit gedroht. Handelsgespräche hatte er Ende Juni vorerst aufgekündigt. Die USA sind für Kanada mit Abstand der wichtigste Handelspartner./cah/DP/he