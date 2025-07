Andersen Consulting setzt die Erweiterung seiner Beratungsressourcen mit der Aufnahme des kooperierenden Unternehmens Hoffman Talent Partners (HTP Group) fort, einer auf Führungskräftevermittlung und Beratungdienste spezialisierten Firma mit Hauptsitz in Brüssel (Belgien).

Die HTP Group hilft bei der Einwerbung von einflussreichen Führungspersönlichkeiten für die Organisationen von morgen. HTP vermittelt permanente Talente durch Suche nach Führungskräften, zeitlich begrenzte Besetzung von Stellen und As-a-Service-Modelle und erbringt Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung und IT. Die HTP Group ist über drei Einheiten tätig: Hightech Partners ist spezialisiert auf die Vermittlung von Führungskräften und die Führungsberatung für Unternehmen, die im Bereich der digitalen Transformation aktiv sind, Hoffman Associates konzentriert sich sektor- und funktionsübereifend auf die Suche nach Führungskräften und das Interim-Management auf Vorstands- und Führungsebene, während Ataya Partners auf digitale Governance fokussiert ist und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Cybersicherheit und Datenschutz erbringt.

"Organisationen, die einen Wandel durchmachen, benötigen eine Führung, die mit innovativen Entwicklungen Schritt halten, aber zugleich auch ihre strategische Klarheit bewahren können", sagten die Partner Raffaele Jacovelli und Ineke Arts. "Wir bieten kundenspezifische Lösungen, die über die Personalbeschaffung einschließlich Executive-Assessment hinausgehen, sowie beratende Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting versetzt uns in die Lage, einen Beitrag zu einer breiteren Plattform zu leisten, die darauf ausgerichtet ist, hocheffiziente Ergebnisse für Kunden zu liefern, die in allen Sektoren und Branchen vor komplexen Herausforderungen bei der Transformation stehen."

"Die HTP Group bringt eine einzigartige Mischung aus den Kompetenzbereichen Führungskräftevermittlung, Führungsberatung und Cybersicherheit ein, die unsere Fähigkeit vertieft, Kunden bei der Navigation durch den Wandel zu unterstützen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre Fähigkeiten ergänzen unsere breitere Beratungsplattform und bewirken eine weitere Stärkung der Lösungen, die wir den Kunden zur Verfügung stellen, um sicher durch die organisatorische und digitale Entwicklung zu kommen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

