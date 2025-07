NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch einen weithin unspektakulären Handelstag mit moderaten Kursaufschlägen beendet. Weder weitere Geschäftszahlen noch neue Inflations- und Konjunkturdaten sorgten für merkliche Impulse. Neuerliche Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung von US-Notenbankchefs Jerome Powell bewahrheiteten sich nicht und belasteten deshalb nur kurzzeitig.

Der vortags schwache Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 44.254,78 Punkte etwas erholt. Der marktbreite S&P 500, der am Dienstag nach einem frühen Rekordhoch etwas ins Minus gerutscht war, gewann 0,32 Prozent auf 6.263,70 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt und ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, ging es zur Wochenmitte letztlich um 0,10 Prozent auf 22.907,97 Punkte hoch./gl/he

