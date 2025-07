The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass Aude Gandon mit Wirkung zum 1. August 2025 zum Chief Digital Marketing Officer (CDMO) ernannt wurde. Frau Gandon wird direkt an Stéphane de La Faverie, Präsident und Chief Executive Officer, berichten und dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250716249498/de/

Aude Gandon, Chief Digital Marketing Officer (CDMO), The Estée Lauder Companies

In dieser neu geschaffenen Position wird Frau Gandon die Transformation des digitalen, Marketing- und Medien-Ökosystems des Unternehmens leiten, End-to-End-Strategien für das gesamte leistungsstarke Markenportfolio entwickeln und den globalen digitalen Handel überwachen. Ihre Ernennung spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen kundenorientierten Ansatz weiterzuentwickeln und das Marketing als Motor für das kommerzielle Wachstum zu stärken.

"Aude ist eine außergewöhnliche und versierte globale Marketingleiterin mit umfassender Erfahrung bei der Umgestaltung großer verbraucherorientierter Unternehmen im digitalen Zeitalter", sagte Stéphane de La Faverie. "Ihre umfassende Expertise in allen Bereichen des Marketings von der Markenstrategie und kreativen Entwicklung bis hin zur digitalen Transformation und Datenanalyse wird entscheidend dazu beitragen, dass wir weiterhin stärkere Kundenbeziehungen aufbauen können. Ihre globale Perspektive und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung groß angelegter Marketing-, Digital- und Medientransformationen machen sie zur idealen Führungskraft für diese wichtige Aufgabe, während wir die Zukunft der Prestige-Kosmetik gestalten."

Als CDMO wird Frau Gandon die Bereiche Präzisionsmarketing, Kreativbetrieb, Verbraucher- und Kategorieerkenntnisse, regionales Ladendesign und visuelle Warenpräsentation, Omnichannel-Medienstrategie und globale Verbraucherbetreuung leiten. Sie wird außerdem den globalen digitalen Handel überwachen und eng mit der regionalen Führung zusammenarbeiten, um die Performance im Online-Bereich zu beschleunigen. Dank dieses breiten Aufgabenbereichs ist Frau Gandon in der Lage, das Kundenerlebnis an jedem Berührungspunkt zu verbessern und so den Markenwert durch Kreativität, Präzision und Leistung zu steigern und zu stärken.

Frau Gandon bringt eine einzigartige Mischung aus visionärer Führung, digitaler Expertise und kreativem Scharfsinn mit. Sie wechselt von Nestlé zu The Estée Lauder Companies, wo sie zuletzt als Global Chief Marketing Officer tätig war und die digitale Transformation des Unternehmens in 188 Märkten und für mehr als 2.000 Marken leitete. Sie implementierte neue Betriebsmodelle, gründete viele globale Content-Studios und entwickelte strategische Partnerschaften mit großen Technologieplattformen, darunter Google, Meta, Amazon und Netflix.

Vor ihrer Tätigkeit bei Nestlé hatte Frau Gandon Führungspositionen bei Google inne, unter anderem als Global Managing Director for Platform Ecosystems, wo sie integrierte Marken- und Kreativstrategien auf fünf Kontinenten leitete. Zu ihren früheren beruflichen Stationen zählen leitende Positionen bei globalen Werbeagenturen wie Publicis Worldwide, McCann und Leo Burnett, wo sie mit weltbekannten Kunden aus den Bereichen Beauty und Luxus wie L'Oréal, P&G Beauty und LVMH zusammengearbeitet hat.

"Ich freue mich sehr, zu The Estée Lauder Companies zu kommen, einem Unternehmen mit einem unvergleichlichen Portfolio an starken Marken und einer langen Tradition der Innovation", so Aude Gandon. "Das Verbraucherverhalten entwickelt sich ständig weiter, und die Chance, die digitale und Marketing-Transformation eines führenden Prestige-Kosmetikunternehmens zu leiten, ist unglaublich spannend. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Teams, um unsere digitalen Fähigkeiten zu verbessern, die Verbindungen zu den Verbrauchern zu vertiefen und das Wachstum über Marken und Kanäle hinweg voranzutreiben."

Frau Gandon war zuvor Mitglied des Board of Directors von CAPSUM, einem innovativen Entwickler von Hautpflege- und Make-up-Formeln, und ist derzeit Vorstandsmitglied der World Federation of Advertisers, wo sie Europa vertritt und Vorsitzende des Global CMO Committee ist. Sie ist außerdem Mitglied des Amazon Ad Council und des Meta Client Council.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem die in den verschiedenen Zitaten enthaltenen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen im Rahmen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Betriebsabläufe beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, sind unter anderem die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie, einschließlich des Plans zur Gewinnrückführung und zum Wachstum des Unternehmens; die Führung erfolgreich zu übertragen; und die anderen Faktoren, die in den Unterlagen der Gesellschaft bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind, einschließlich ihres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AER IN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty verkauft.

ELC-L

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250716249498/de/

Contacts:

Medienarbeit:

Meridith Webster

mwebster@estee.com

Investor Relations:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com