Darlehen zur Unterstützung der Unternehmenserweiterung

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) verstärkt ihre Unterstützung für die serbische Technologiebranche durch die Förderung von HTEC, einem in Serbien gegründeten Unternehmen für KI-orientierte Ingenieursdienstleistungen und digitale Produktentwicklung.

EBRD extends partnership with HTEC through new round of financing. The Bank is providing a €60 million loan to support HTEC's expansion through strategic acquisitions that will further improve the company's positioning in key markets.