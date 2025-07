ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, gibt die Veröffentlichung seines Sustainability Impact Report 2025 bekannt. Das Thema in diesem Jahr "Ein Jahrzehnt der Flexibilität. Eine Zukunft voller Möglichkeiten." würdigt das jahrzehntelange Engagement des Unternehmens für nachhaltige Innovationen und legt den Grundstein für seine zukunftsgerichteten Klima- und Verpackungsziele.

"Während wir zehn Jahre Wachstum und Innovation feiern, konzentrieren wir uns weiterhin auf das, was vor uns liegt: die Weiterentwicklung kreislauffähiger Verpackungen, die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks und die Schaffung gemeinsamer Werte für unsere Mitarbeiter, Kunden, Gemeinden und Partner. Wir sind längst nicht am Ziel, aber unsere Aufgabe wird mit jedem Schritt klarer, und unsere Dynamik stärker", sagte Greg Tucker, Gründer, stellvertretender Vorsitzender und Chief Executive Officer von ProAmpac.

Die wichtigsten Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2025:

Erweiterte Umweltberichterstattung: Die Umweltdaten wurden aktualisiert, um den historischen Verbrauch der im Jahr 2024 übernommenen Standorte widerzuspiegeln.

Die Umweltdaten wurden aktualisiert, um den historischen Verbrauch der im Jahr 2024 übernommenen Standorte widerzuspiegeln. Netto-Null-Verpflichtung: Formelle Verpflichtung zur Science Based Target Initiative (SBTi) gemäß Net Zero Standard. Fortschritte bei der Quantifizierung der Scope-3-Emissionen sowie bei der Überprüfung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen durch Dritte.

Formelle Verpflichtung zur Science Based Target Initiative (SBTi) gemäß Net Zero Standard. Fortschritte bei der Quantifizierung der Scope-3-Emissionen sowie bei der Überprüfung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen durch Dritte. Angebot eines Nachhaltigkeitsmerkmals für 100 unseres Produktportfolios: Kontinuierlicher Ausbau unserer Führungsrolle bei nachhaltigen Verpackungen durch unsere ProActive Sustainability®-Plattform.

Kontinuierlicher Ausbau unserer Führungsrolle bei nachhaltigen Verpackungen durch unsere ProActive Sustainability®-Plattform. Skalierung von Fiberization of Packaging®: Weiterentwicklung faserbasierter Alternativen für nicht recycelbare Verpackungen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Weiterentwicklung faserbasierter Alternativen für nicht recycelbare Verpackungen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Verstärktes Engagement für Sicherheit und Gemeinden: Über 4.600 Risikobewertungen im Jahr 2024 durchgeführt; gesellschaftliches Engagement durch globale Freiwilligeninitiativen weiter vertieft.

Über 4.600 Risikobewertungen im Jahr 2024 durchgeführt; gesellschaftliches Engagement durch globale Freiwilligeninitiativen weiter vertieft. Mitarbeiterunterstützung durch PEAF: Über 1,75 Millionen US-Dollar an finanzieller Unterstützung für Mitarbeiter und deren Familien seit 2017.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

