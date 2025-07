Die neue Suchfunktion unterstützt Anleger dabei, Markttrends schnell zu erkunden, Unternehmen zu vergleichen und Chancen zu identifizieren

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Online-Broker, hat die Einführung von "Investment Themes" bekannt gegeben, einem intuitiven Recherchetool auf Basis von Reflexivity, mit dem Anleger schneller und sicherer von Markttrends zu umsetzbaren Handelsideen gelangen können. Die Investment-Themen sind auf den leistungsstarken Handelsplattformen von IBKR verfügbar und vereinfachen den Rechercheprozess, indem sie Unternehmen, Produkte, Wettbewerber und Regionen im gesamten S&P 1500-Universum miteinander verknüpfen.

Die zugrunde liegende thematische Intelligenz wurde von Reflexivity entwickelt, wobei das firmeneigene Wissen-Graphen-System genutzt wurde, um die realen Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Geschäftsfaktoren abzubilden.

Investment Themes verwandelt komplexe Marktdaten in übersichtliche, interaktive Erkenntnisse. Anleger können mit einem Thema wie "Generative KI" oder "Kernenergie" beginnen und sofort die mit diesem Thema verbundenen börsennotierten Unternehmen anzeigen, ohne ein Tickersymbol oder vorherige Recherchen zu benötigen. Investment Themes unterstützt Nutzer dabei, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu untersuchen und fundierte Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treffen.

"Investment Themes werden unseren Kunden dabei helfen, rohe Beziehungsdaten in eine Erzählung umzuwandeln, die sie für den Handel nutzen können", sagte Steve Sanders, EVP für Marketing und Produktentwicklung bei Interactive Brokers. "Es geht darum, Investoren dabei zu unterstützen, Neugier effizienter in Überzeugung umzuwandeln."

"IBKR ist seit jeher ein Vorreiter im Bereich Technologie und bietet seinen Kunden eine hochmoderne Handels- und Research-Infrastruktur", erklärte Jan Szilagyi, Mitbegründer und CEO von Reflexivity. "Diese Initiative zeigt, wie KI einen Mehrwert für wegweisende Institutionen schaffen kann, denen die Kundenerfahrung besonders am Herzen liegt."

Investment Themes wandelt komplexe Marktzusammenhänge in umsetzbare Informationen um und ermöglicht Anlegern Folgendes:

Beginnen Sie mit einem Trend und entdecken Sie investierbare Unternehmen: Durch Eingabe eines Themas können Nutzer schnell Unternehmen finden, die direkt mit diesem Thema in Verbindung stehen, ohne komplexe Filter oder vorherige Beobachtungslisten erstellen zu müssen.

Nutzen Sie ein dynamisches Universum: Investment Themes umfasst etwa 500 reale Geschäftsbereiche und Branchentrends. Das Risiko jedes Unternehmens wird anhand eines von Reflexivity entwickelten proprietären Bewertungssystems gemessen, das Faktoren wie Umsatzrisiko, strategische Bedeutung und mit dem Thema verbundene Kapitalausgaben berücksichtigt.

Die Wettbewerbslandschaft verstehen: Jedes S&P 1500-Unternehmensprofil enthält nun im Fundamentals Explorer eine Registerkarte "Anlagethemen". Diese Ansicht bietet eine Übersicht über die Produkte des Unternehmens, direkte Wettbewerber und verwandte Branchen, sodass Anleger Überschneidungen im Portfolio erkennen oder ergänzende Chancen entdecken können.

Entdecken Sie unsere globale Präsenz und Umsatzzahlen: Investment Themes umfasst Funktionen zur Untersuchung des regionalen Risikos oder des Wachstumspotenzials eines Unternehmens, indem nachverfolgt wird, wo die Einnahmen generiert werden. Unabhängig davon, ob Anleger ihr Risiko absichern oder globale Marktführer identifizieren möchten, erleichtert Investment Themes das Verständnis, wer sich auf welche Märkte konzentriert.

Mit Investment Themes erleichtert IBKR allen Anlegern die Erforschung von Ideen, die Aufdeckung von Zusammenhängen und die Umsetzung von Erkenntnissen in Maßnahmen. Zusätzlich zu Investment Themes bietet Interactive Brokers eine umfassende Palette an Recherchetools, darunter globale Bewertungsvergleiche, Stimmungsanalysen, Anleihe-Screenings und Einblicke in die Wertpapierleihe. Diese Tools sollen Anlegern dabei helfen, Chancen über Märkte, Anlageklassen und Anlagestile hinweg zu entdecken.

Investment Themes steht IBKR-Kunden weltweit ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Es befindet sich auf den meisten Plattformen in der Beta-Phase und wird in Kürze allgemein verfügbar sein. Kunden, die Trader Workstation verwenden, können Investmentthemen über das Menü "Neues Fenster" oder durch Öffnen einer der S&P 1500-Aktien im Fundamentals Explorer und Klicken auf die Registerkarte "Investment Theme" aufrufen. Dieses Tool ist auch an entsprechenden Stellen in IBKR Mobile und IBKR Desktop verfügbar.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

