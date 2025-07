Bitcoin erreicht neues Allzeithoch: Technische Analyse deutet auf 150.000 Dollar hin

Nach dem Ausbruch aus seiner langen Seitwärtsrange hat Bitcoin ein neues Allzeithoch bei 123.091,61 US-Dollar markiert. Trotz eines kurzzeitigen Rückschlags aufgrund politischer Unsicherheiten in den USA zeigt die größte Kryptowährung weiterhin ein starkes Momentum. Die aktuelle Korrektur erscheint im charttechnischen Gesamtbild gesund, da sie bereits erste Umkehrsignale am Fibonacci-Level von 23,6 Prozent zeigt, was auf eine wahrscheinliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.

Technische Indikatoren und Momentum bleiben bullish

Mit dem starken Anstieg der letzten Tage hat Bitcoin einen dynamischen Aufwärtstrend gebildet. Die aktuelle Korrektur wirkt im charttechnischen Gesamtbild äußerst gesund, insbesondere da Bitcoin sich bereits weit von seinem EMA 200 entfernt hat, was für ein weiter steigendes Momentum spricht.

Der Momentumindikator von Tradingview zeigt ebenfalls ein kontinuierlich steigendes Momentum und steht derzeit auf einem Höchststand. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 Prozent könnte sich der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht fortsetzen, was durch die positive fundamentale Situation während der Crypto Week in den USA zusätzlich unterstützt wird.

Saisonale Muster unterstützen die positive Prognose

Bei Kursanalysen gilt: Je mehr Parameter in dieselbe Richtung zeigen, desto höher die Wahrscheinlichkeit für eine zutreffende Prognose. Neben den technischen Indikatoren und der fundamentalen Situation erhält Bitcoin derzeit auch saisonal Rückenwind.

Die historischen Daten zeigen, dass Bitcoin im Juli in über 70 Prozent der Fälle Kursanstiege verzeichnet. Diese saisonale Stärke, kombiniert mit den technischen und fundamentalen Faktoren, deutet auf eine Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends hin. Viele Analysten rechnen mit einem Anstieg auf mehr als 150.000 US-Dollar in den kommenden Monaten, einige prognostizieren sogar Kurse von 200.000 US-Dollar bis zum Jahresende.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.