Ethereum durchbricht 3.000-Dollar-Marke: Stablecoin-Regulierung als Kurstreiber

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin in bullisher Stimmung, insbesondere während der aktuellen Crypto Week in den USA, bei der entscheidende Gesetzesvorschläge zur Regulierung der Branche vorangetrieben werden. Während Bitcoin nach Erreichen seines Rekordhochs bei 123.000 Dollar in eine gesunde Korrekturphase eingetreten ist, gewinnt Ethereum deutlich an Fahrt. Mit dem Durchbruch der psychologisch wichtigen 3.000-Dollar-Marke deutet vieles darauf hin, dass dies erst der Anfang einer größeren Rallye sein könnte.

US-Regulierung könnte Ethereum besonders begünstigen

Der wachsende Optimismus rund um Ethereum ist kein Zufall. Besonders der in den USA diskutierte Genius Act, der klare Regeln für die Ausgabe von Stablecoins schaffen soll, könnte Ethereum als führende Plattform für Stablecoin-Transaktionen erheblich stärken. Die meisten dieser Transaktionen laufen bereits heute über das Ethereum-Netzwerk.

Ein stärker regulierter und wachsender Stablecoin-Markt würde zu einem deutlichen Anstieg der Transaktionsaktivität führen. Dies wiederum bedeutet mehr geburnte Gebühren, was Ethereum deflationär macht, da bei jeder Bewegung im Netzwerk ein Teil der Gebühren vernichtet wird. Dieses bullishe Setup aus sinkendem Angebot und steigender Nachfrage macht mittelfristig auch ein neues Allzeithoch wahrscheinlich.

Unternehmen entdecken Ethereum als Treasury-Asset

Neben dem ETF-Hype rund um Bitcoin gewinnt nun auch Ethereum als Treasury-Asset zunehmend an Beliebtheit. Sharplink Gaming gehört hier inzwischen zu den Großen und hält mittlerweile über 280.000 ETH, die aktuell größte bekannte Ethereum-Reserve in Unternehmenshand.

Im Gegensatz zu Bitcoin, der primär von Kursgewinnen lebt, setzt Sharplink auf die aktive Nutzung ihrer ETH-Bestände durch Staking, um zusätzliches passives Einkommen zu generieren, unabhängig vom aktuellen Marktpreis. Diese Strategie gewinnt schnell an Beliebtheit, und auch andere Firmen wie Bitmine verfolgen einen ähnlichen Ansatz.

Bitcoin Hyper Presale erreicht 3 Millionen Dollar

Während Bitcoin zwar weiterhin der Platzhirsch am Kryptomarkt ist, hinkt er in Bezug auf Zusatzrenditen abseits der Kursentwicklung Ethereum oder Solana hinterher. Bitcoin Hyper möchte dies ändern, indem es eine neue Layer-2-Blockchain auf Solana-Basis entwickelt, die es ermöglicht, BTC in DeFi-Anwendungen einzubinden.

Anleger können ihre Bitcoin auf die sogenannte Hyper Chain bridgen, um dort alle Vorteile des Solana-Ökosystems zu nutzen: schnelle Transaktionen, minimale Gebühren und vor allem Zugang zu Staking, Lending und Yield Farming. Der $HYPER-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist, hat bereits fast 3 Millionen Dollar umgesetzt, noch bevor er auf Kryptobörsen gehandelt wird. Dabei steigt der Tokenpreis während des Presales stufenweise an, was frühen Investoren bereits vor dem Launch einen ersten Buchgewinn beschert.

