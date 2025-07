Rückschlag für Krypto-Regulierung: Genius Act im US-Repräsentantenhaus blockiert

Die Kryptomärkte stehen vor einem unerwarteten Rückschlag. Während Bitcoin und viele Krypto-Aktien in den vergangenen Wochen stark gestiegen sind und neue Rekordhochs erreicht haben, gibt es nun eine überraschende Wendung in den USA. Im Repräsentantenhaus wurden mehrere wichtige Krypto-Gesetzesvorschläge blockiert, darunter der bedeutende Genius Act.

Überraschende Niederlage für Trump-Administration

Donald Trump treibt angesichts seines Ziels, der kryptofreundlichste Präsident der USA werden zu wollen, die Deregulierung des Sektors ordentlich voran. Nachdem bereits Vorhaben wie ein Spitzenwechsel bei der Börsenaufsicht SEC und die Etablierung einer strategischen Krypto-Reserve in den USA etabliert worden sind, wollten die Republikaner nun im Rahmen der Krypto-Week einige Gesetzgebungsvorschläge durch die Parlamente bringen.

Allerdings gab es in diesem Kontext nun die erste große Schlappe für Trump & Co. So wurden im Repräsentantenhaus mehrere Vorschläge zum Thema Kryptowährungen überraschend gekippt. In der Schlussabstimmung stimmten 13 Republikaner mit den Demokraten, was zu einer Abstimmung von 196 zu 223 und zur Blockierung des Verfahrensantrags führte. Mit betroffen von dieser Regelung ist unter anderem der Genius Act, der enorm wichtig für die weitere Adaption von Stablecoins in den USA ist.

Drei wichtige Gesetze betroffen

Neben dem Genius Act, den Trump schon mehrfach zur Top-Priority ausgerufen hat, geht es im Rahmen der Krypto-Week auch noch um zwei andere wichtige Gesetze. So zielt der Anti-CBDC Surveillance State Act darauf ab, dass es der Notenbank Fed verboten wird, in Zukunft eine digitale Währung zu testen, geschweige denn auf den Markt zu bringen. Der dritte Gesetzentwurf (Clarity Act) soll zudem dafür sorgen, dass Kryptobörsen transparenter reguliert und Kundenvermögen vom Betriebsvermögen für den Fall einer Insolvenz getrennt werden.

Dementsprechend stehen einige wichtige Entscheidungen für die Kryptoszene an, doch viele Experten haben sich trotz der Schlappe optimistisch geäußert, dass es Zustimmung für die Gesetze geben dürfte. Dennoch haben Bitcoin und eine ganze Reihe von Krypto-Aktien überraschend nicht auf die Meldung reagiert. Womöglich sind Anleger doch optimistisch, dass es früher oder später zu einer Einigung kommt.

Bitcoin Hyper Presale sammelt Millionen

Derweil gibt es aber eine andere extrem spannende Entwicklung beim Bitcoin, die Anleger jetzt unbedingt genauer beobachten sollten. Bitcoin Hyper bietet im aktuellen Umfeld hohe Gewinnchancen für Anleger, wenn die Experten, die sehr optimistisch für das Projekt sind, recht behalten. Konkret fokussiert sich Bitcoin Hyper darauf, mittels der Solana Virtual Machine (SVM) alle Funktionen der beliebten Solana-Blockchain auf Bitcoin zu etablieren.

Angesichts dieses attraktiven Angebots ist das Bitcoin Hyper Projekt sehr beliebt und hat binnen kurzer Zeit bereits mehrere Millionen US-Dollar an Geldern einsammeln können. Zusätzlich dazu besteht bei Bitcoin Hyper die Chance, durch das Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Letztere belaufen sich aktuell auf knapp 300 Prozent und werden in den ersten zwei Jahren, in denen das Projekt aktiv ist, ausgeschüttet.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.