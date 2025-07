Ethereum vor Durchbruch: Neue US-Gesetzgebung könnte Kurs über 10.000 Dollar treiben

Die Kryptomärkte erleben außergewöhnliche Zeiten. Nachdem Bitcoin bereits ein neues Allzeithoch erreichte, rückt nun Ethereum in den Fokus der Anleger. Die aktuellen Entwicklungen in den USA könnten den Grundstein für eine beispiellose Rallye legen, die Ethereum langfristig über die 10.000-Dollar-Marke katapultieren könnte.

Genius Act bringt regulatorische Klarheit

In den USA findet derzeit die Crypto Week statt, bei der mehrere wegweisende Gesetze vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden sollen. Neben dem Clarity Act, der regulatorische Klarheit für Krypto-Unternehmen schaffen soll, und dem Anti CBDC Act, der die Einführung von digitalem Zentralbankgeld verhindern soll, steht vor allem der Genius Act im Mittelpunkt des Interesses.

Der Genius Act, der die Regulierung von Stablecoins klärt, könnte sich als echter Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt und insbesondere für Ethereum erweisen. Laut einem Tweet von Cointelegraph hat Trump angekündigt, dass das Gesetz bereits am nächsten Tag verabschiedet werden soll, nachdem er mit allen Unentschlossenen gesprochen hat.

Ethereum könnte auf 15.000 Dollar steigen

Das Wachstum des Stablecoin-Marktes wirkt sich direkt auf Ethereum aus. Immer mehr Unternehmen erwägen On-Chain-Zahlungen und die Adaption der Blockchain-Technologie. Bereits jetzt wird der Großteil des Stablecoin-Volumens über das Ethereum-Netzwerk abgewickelt, was zu einer erhöhten Auslastung und einem deflationären Effekt führt.

Ein Teil der Transaktionsgebühren wird auf Ethereum verbrannt, wodurch das Angebot bei hoher Auslastung knapper wird. Dies kann den Wert der verbleibenden Coins erheblich steigern. Zusätzlich bauen immer mehr Unternehmen Ethereum-Treasuries auf, wobei Tech-Milliardär Peter Thiel bereits im großen Stil in entsprechende Unternehmen investiert hat. Der Trend zur Tokenisierung von Real World Assets, der hauptsächlich auf Ethereum stattfindet, verstärkt diese Entwicklung zusätzlich.

Bitcoin Hyper Presale sammelt bereits 3 Millionen Dollar

Bitcoin Hyper entwickelt eine innovative Layer-2-Lösung, die auf Solana basiert und Bitcoin-Haltern neue Möglichkeiten eröffnen soll. Anleger können ihre Coins auf die neue Hyper Chain bridgen und dort von den Vorteilen des Solana-Ökosystems profitieren, einschließlich DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking und Yield Farming.

Die Nachfrage nach dem neuen Altcoin explodiert bereits. Bitcoin Hyper kommt mit dem $HYPER-Token, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Schon jetzt haben Anleger über 3 Millionen Dollar investiert, um vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Investoren bereits einen ersten Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Nach dem Handelsstart halten Analysten einen Kursanstieg um bis zu 5.000 Prozent für möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.