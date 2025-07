Bad Wimpfen (ots) -Als erster Lebensmitteleinzelhändler setzt sich Lidl das Ziel, deutschlandweit Quark, frische Schlagsahne, Schmand, körnigen Frischkäse und Skyr "Pur" aller Fettstufen auf mindestens Haltungsformstufe 3 umzustellen. Die Umstellung erfolgt bis Ende 2025. Der Frische-Discounter setzt bei der Transformation weiterhin ausschließlich auf heimische Ware. Das bedeutet, dass alle Rohstoffe aus deutscher Landwirtschaft stammen."Als Partner der deutschen Landwirtschaft zeigen wir erneut, dass wir Haltung und Herkunft zusammen denken. Die heimischen Erzeuger können sich auf uns verlassen. Gleichzeitig markiert die Weiterentwicklung unseres Sortiments einen bedeutenden Schritt in der Ausweitung unseres Tierwohlversprechens. Dabei haben wir stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick, denn für viele ist Tierwohl ein wichtiges Einkaufskriterium", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Mit dieser Erweiterung setzt Lidl die schrittweise Umstellung auf höhere Haltungsformstufen bei Molkereiprodukten konsequent fort. Bereits seit 2024 bietet Lidl in Deutschland ausschließlich Trinkmilch der Haltungsformstufe 3 und höher an, die zu einhundert Prozent aus Deutschland stammt. Auch verbindliche Ziele bei Fleisch und Wurst zeigen, dass der Lebensmitteleinzelhändler sein Tierwohlversprechen ernst nimmt: Bis Ende 2025 stellt der Lebensmitteleinzelhändler nicht nur die Hälfte seiner gekühlten Frischfleischartikel[1], sondern auch die Hälfte seines Wurstsortiments der Eigenmarke "Metzgerfrisch" mindestens auf die Haltungsformstufe 3 um. Darüber hinaus entsprechen bis 2030 alle gekühlten Frischfleisch[1]- und Wurstartikel der Eigenmarke "Metzgerfrisch" bei ausreichender Warenverfügbarkeit mindestens dieser Haltungsformstufe.Dem Lebensmitteleinzelhändler ist dabei bewusst, dass mehr Tierwohl höhere Kosten für Landwirtschaftsbetriebe bedeutet. Deshalb zahlt Lidl einen Tierwohlzuschlag, um die Mehrkosten auszugleichen und höhere Standards in den Ställen zu ermöglichen. Doch Lidl in Deutschland unterstützt nicht nur die deutsche Landwirtschaft. Mit der Haltungsformkennzeichnung hilft Lidl auch seinen Kunden dabei, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Darüber hinaus hat der Lebensmitteleinzelhändler bereits 2024 das eigene Tierwohl-Label "Faire Haltung - Zum Wohl der Tiere" eingeführt. Das Label zeigt den Kunden in den Filialen, dass die Produkte unter Beachtung hoher Tierwohl- und Umweltstandards erzeugt wurden. Alle Produkte in Haltungsstufe 3 werden mit dem Label gekennzeichnet. Zudem führt Lidl Wurst- und Fleisch- sowie Molkereiprodukte in Bio- und Bioland-Qualität im Sortiment, auf denen die entsprechenden Siegel zu finden sind.Nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Landwirtschaft und der Kunden sind Kernanliegen aller Aktivitäten von Lidl in Deutschland.Weitere Informationen zu unseren Tierwohlstandards finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/tierwohl).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).[1] Internationale Spezialitäten ausgenommenPressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6078302