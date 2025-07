Systematische Großoffensive auf Rohstoffschätze! Hannan Metals bohrt sich in die Weltspitze - Valiente im Fokus! Millionen-Bohrungen & Joint Ventures! Geballte Gold- und Kupfermineralisierung in einem System!

Liebe Leserinnen und Leser,

in einem spannenden Interview mit Swiss Resource Capital AG gewährt Michael Hudson, der CEO von Hannan Metals, einen tiefgehenden Einblick in die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens im Bereich Gold- und Kupferexploration in Peru.

Mit einem Fokus auf das riesige Projekt Valiente sowie die erst kürzlich begonnenen Bohrarbeiten in Belen, zeichnet Hudson ein Bild von einem Unternehmen, das sich mitten in einer aufregenden Wachstumsphase befindet.

Einführung in die beeindruckende Größenordnung der Projekte

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfügt über ein beachtliches Landpaket in Peru mit einer beachtlichen Gesamtfläche.

Quelle: Hannan Metals

Das Herzstück bildet das Valiente-Projekt mit dem Ziel, eines der bedeutendsten alkalischen Gold-Kupfer-Systeme der Welt zu erschließen. Michael Hudson beschreibt Valiente als ein riesiges 5x5 Kilometer großes Gebiet, das durch eine massive magnetische und radiometrische Anomalie gekennzeichnet ist - ein Indikator für hohe Mineralisierungspotenziale.

Was diese Region besonders spannend macht, ist die Kombination verschiedener Mineralisierungstypen in unmittelbarer Nähe. Neben dem alkalischen Goldsystem, das bereits vielversprechende Goldgehalte liefert, gibt es tiefere Kupferzonen (Porphyr-Kupfer), die über hunderte Meter mit Kupfergehalten von etwa 0,12 % auftreten und möglicherweise in tieferen, unverwitterten Bereichen noch an Gehalt zulegen könnten. Ergänzt wird das Ganze durch ein epithermales System, das jüngst entdeckt wurde und auf weiteres Potenzial hinweist.

Valiente: Ein Meer aus Gold mit vielversprechenden Hochgradabschnitten

Quelle: Hannan Metals

Die jüngsten Bohrergebnisse aus Valiente zeigen beeindruckende Abschnitte mit signifikanten Goldgehalten. So konnten etwa 4,6 Meter mit einem Durchschnitt von 7,22 Gramm Gold pro Tonne in einem Graben nachgewiesen werden - ein sehr guter Wert, der in diesem Kontext besonders ins Gewicht fällt. Zudem wurden Abschnitte von 160 Metern mit rund 1,5 Gramm Gold pro Tonne identifiziert, innerhalb derer es Teilbereiche von bis zu 25 Metern mit 7 Gramm Gold gibt.

Hudson beschreibt diese Gegebenheiten als typisch für alkalische Goldsysteme, die sich durch eine große Ausdehnung und eine Vielzahl von Hochgradzonen innerhalb eines "Goldmeeres" auszeichnen. Vergleichbare Lagerstätten wie Porgera und Creek begannen ebenfalls mit der Entdeckung kleiner, sehr hochgradiger Bereiche, bevor sich das volle Ausmaß der Vorkommen offenbarte.

Vielfältige Mineralisierung: Kupfer und Gold in einem System

Ein besonders spannender Aspekt bei Valiente ist die Kombination von Gold- und Kupfermineralisierung. Während das alkalische System eher höher gelegene, hochgradige Goldabschnitte liefert, zeigen tiefere Bereiche umfangreiche Kupferabschnitte mit zum Teil über 100 Metern Länge und Kupfergehalten von etwa 0,1 bis 0,2 %. Diese Kupferzonen sind derzeit am Wetterrand leichtere Verwitterungsprodukte, sodass die Annahme besteht, dass in tieferen, unverwitterten Gesteinsschichten die Kupfergehalte noch höher sein könnten.

Darüber hinaus hat Hannan Metals ein epithermales System entdeckt, das sich von diesen beiden Mineralisierungstypen unterscheidet und weitere Chancen eröffnet. Diese Vielfalt macht Valiente zu einem multifazettierten, massiven mineralisierten System mit einem enormen Potenzial.

Erste Bohrungen und Genehmigungsverfahren: Der Weg zur Exploration

Die Entdeckung des epithermalen Systems ist noch sehr frisch - erst rund ein Jahr alt - und bislang wurde hier noch nicht gebohrt. Aktuell arbeitet ein Team von etwa 15 Personen vor Ort an den Umweltprüfungen und der Erstellung der notwendigen Unterlagen für die Bohrgenehmigung (Environmental Impact Assessment, EIA). Die Einreichung der Anträge ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant, und Michael Hudson zeigt sich zuversichtlich, dass die Genehmigung innerhalb von sechs Monaten erfolgen kann, auch wenn frühere Verfahren bis zu elf Monate dauerten.

Das Unternehmen plant, die Bohrungen so früh wie möglich im kommenden Jahr zu beginnen, um die vielversprechenden Anomalien weiter zu erkunden und das Potenzial von Valiente weiter zu erforschen.

Belen: Ein weiteres vielversprechendes Gebiet mit ersten Bohrerfolgen

Quelle: Hannan Metals

Neben Valiente ist Belen ein weiteres Schlüsselprojekt im Portfolio von Hannan Metals. Dieses Gebiet liegt etwa 20 Kilometer von Valiente entfernt und umfasst drei Hauptziele über eine Distanz von neun Kilometern, die eine Reihe von Porphyr- und epithermalen Systemen umfassen.

Die Bohrungen in Belen haben gerade erst begonnen. Hudson berichtet, dass bereits drei Löcher gebohrt wurden und die ersten Ergebnisse im Juli oder August erwartet werden. Diese Bohrungen sind die ersten innerhalb eines Radius von 50 Kilometern und markieren den Beginn der Erschließung eines neuen Kupfer-Porphyr-Gürtels, der bisher unbekannt war.

Die strategische Bedeutung von Belen liegt darin, dass hier mehrere Projekte parallel entwickelt werden sollen. Die Herausforderung besteht darin, die vielversprechendsten Zonen zu identifizieren, um die Ressourcen optimal zu nutzen. Anfangs werden drei bis vier Löcher pro Zielgebiet gebohrt, um die Verteilung von Gold und Kupfer besser zu verstehen und die Fokussierung der weiteren Exploration zu steuern.

Vista Allegre, Ricardo Herrera und Sortilegio: Weitere attraktive Ziele im Portfolio

Das Portfolio von Hannan Metals ist breit gefächert und umfasst neben Valiente und Belen auch weitere interessante Projekte wie Vista Allegre, Ricardo Herrera und Sortilegio. Diese Gebiete bilden eine Art "Perlenkette" von Mineralisierungskernen über eine Distanz von neun Kilometern und zeigen starke Anomalien in geophysikalischen Messungen, etwa bei der Ladungsfähigkeit (Chargeability).

Hudson betont, dass jedes dieser Projekte das Potenzial hat, ein eigenständiges "Unternehmenmacher"-Projekt zu sein, auch wenn die endgültigen Bewertungen erst durch Bohrungen und weitere Exploration erfolgen können. Aktuell läuft die dritte Bohrung bei Vista Allegre, und die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Strategische Partnerschaften und Joint Ventures

Angesichts der Größe und des Potenzials des Projektportfolios ist klar, dass Hannan Metals nicht alle Projekte in Eigenregie entwickeln kann. Das Unternehmen verfolgt daher eine Strategie, bei der einige Projekte selbst vorangetrieben werden, während andere durch Joint Ventures mit strategischen Partnern entwickelt werden sollen.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Partnerschaft ist das Joint Venture im San Martin-Gebiet im Norden Perus mit der japanischen Regierung (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation - JOGMEC). Diese Partnerschaft umfasst ein 35 Millionen US-Dollar schweres Entwicklungsprojekt für ein sedimentäres Kupfervorkommen und zeigt, wie Hannan Metals durch Kooperationen Zugang zu bedeutenden Ressourcen und Know-how gewinnt.

Darüber hinaus ist Teck Resources, Kanadas größtes Bergbauunternehmen, mit einem Anteil von 9,9 % an Hannan Metals beteiligt. Diese Beteiligung auf Unternehmensebene signalisiert das wachsende Interesse großer Akteure an den Projekten von Hannan Metals.

Hudson erklärt, dass das Unternehmen bereits jetzt damit begonnen hat, Joint-Venture-Optionen für einzelne Projekte zu prüfen, um das Portfolio gezielt zu entwickeln und gleichzeitig die Kapazitäten effizient zu nutzen. Es ist auch vorstellbar, dass einige Projekte verkauft werden, wenn sie nicht in das langfristige Entwicklungsprogramm passen.

Infrastruktur und lokale Unterstützung: Ein entscheidender Erfolgsfaktor

Die Nähe zu Infrastruktur ist für Explorations- und später Produktionsprojekte von großer Bedeutung. Bei Belen etwa liegt der Bohrstandort nur etwa einen Kilometer von einer bestehenden Straße entfernt, was den Zugang erleichtert und Kosten spart. Zudem sind Stromanschlüsse vorhanden, was die zukünftige Entwicklung unterstützt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die lokale Unterstützung. Hannan Metals legt großen Wert darauf, eine gute Beziehung zu den Gemeinden und lokalen Behörden zu pflegen. Die Nähe zur Stadt Tingo Maria mit etwa 30.000 bis 40.000 Einwohnern bietet zudem eine Basis für Personal, Logistik und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt dort über ein Bürogebäude mit Wohnmöglichkeiten für das Team und die Kernbearbeitung von Kernproben - ein Beispiel für eine professionelle und nachhaltige Explorationsarbeit.

Finanzielle Situation und Ausblick für 2024

Hannan Metals hat kürzlich eine sogenannte "Warrant-Acceleration" durchgeführt, bei der Inhaber von Bezugsrechten (Warrants) diese innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausüben mussten. Dadurch fließen dem Unternehmen rund zwei Millionen US-Dollar zu, was die finanzielle Basis stärkt und gleichzeitig die Anzahl der ausstehenden Warrants reduziert.

Hudson betont, dass diese Mittel zusammen mit der aktuellen Liquidität ausreichen, um die laufenden Bohrprogramme bis Ende 2024 zu finanzieren. Das Unternehmen ist damit gut aufgestellt, um die geplanten Explorationsarbeiten ohne Kapitalengpässe durchzuführen.

San Martin: Herausforderungen und Partnerschaft mit JOGMEC

Das Joint Venture im San Martin-Gebiet wird vollständig von JOGMEC finanziert. Trotz der guten geologischen Voraussetzungen und einer starken Partnerschaft gibt es jedoch Herausforderungen, insbesondere durch lokale NGOs und bürokratische Hürden. Dies hat zu Verzögerungen bei der Bohrgenehmigung geführt, sodass ein Bohrbeginn im dritten Quartal derzeit fraglich ist.

Hudson beschreibt die Situation als "frustrierend", betont aber die Bedeutung der Partnerschaft mit JOGMEC und die langfristigen Chancen in der Region. Das Projekt bleibt ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Hannan Metals, auch wenn es vorübergehend nicht im gleichen Tempo voranschreitet wie die Projekte im Süden Perus.

Aktionärsstruktur und zukünftige Entwicklung

Quelle: Hannan Metals

Die größten Anteilseigner von Hannan Metals sind neben Teck Resources (9,9 %) das Management und die Gründer mit etwa 14 % sowie eine Gruppe wohlhabender Investoren aus den USA. Das Unternehmen hat lange Zeit mit einem schlanken Kapitalstrukturansatz gearbeitet, was sich nun ändert, da die Explorationsaktivitäten zunehmen.

Michael Hudson erwartet, dass Hannan Metals in den kommenden Jahren institutioneller wird, wenn erste bedeutende Bohrerfolge vorliegen und die Projekte weiter entriskiert werden. Die Phase der frühen Entdeckung geht damit in eine Phase der gezielten Entwicklung und Wertschöpfung über.

Fazit: Ein aufstrebendes Bergbauunternehmen mit großem Potenzial

Hannan Metals steht an einem spannenden Wendepunkt. Mit einem riesigen Projektportfolio in Peru, das sowohl hochgradige Gold- als auch Kupfermineralisierung umfasst, und mehreren vielversprechenden Zielgebieten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, ist das Unternehmen bestens positioniert, um in den kommenden Jahren signifikanten Wert zu schaffen.

Die strategischen Partnerschaften mit großen Akteuren wie Teck Resources und JOGMEC stärken die finanzielle und technische Basis. Gleichzeitig sorgt eine solide lokale Infrastruktur und gute Beziehungen zu Gemeinden für stabile Rahmenbedingungen.

Die nächsten Monate werden entscheidend sein: Die anstehenden Bohrungen in Belen, die Genehmigungen und Bohrungen in Valiente sowie die Ergebnisse aus Vista Allegre und anderen Zielen könnten wegweisend sein. Für Investoren und Beobachter der Bergbauindustrie lohnt es sich, Hannan Metals auf der Watchlist zu behalten und die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.

Hannan Metals zeigt eindrucksvoll, wie aus frühzeitigen Entdeckungen und umfangreicher Exploration ein potenziell bedeutender Kupfer- und Goldproduzent entstehen kann - ein spannendes Kapitel in der Welt der Rohstoffexploration.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Enthaltene Werte: CA8787422044,XD0002747026,XD0002746952,CA4105841064,378696065