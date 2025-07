Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen

Medartis erwirbt restliche 53 % der Anteile an KeriMedical



17.07.2025 / 06:59 CET/CEST

Die vollständige Übernahme stärkt die Position von Medartis im Bereich Gelenkersatz und erweitert ihr Chirurgen-Netzwerk

Komplementäre Produktportfolios stärken die Position von Medartis als Komplettanbieter im Bereich Hand und Handgelenk

Das Top-Produkt TOUCH von KeriMedical zur Behandlung von Osteoarthritis im Daumen wurde von der FDA zugelassen

Die Mitbegründer Dougal Bendjaballah und Bernard Prandi bleiben nach der Übernahme im Verwaltungsrat von KeriMedical

Basel, 17. Juli 2025: Nach der FDA-Zulassung der KeriMedical TOUCH-Daumenprothese am 10. Juli hat die Medartis-Gruppe beschlossen, die restlichen 53 % des privat geführten Unternehmens gemäss der bestehenden Vereinbarung zu erwerben. Der Wert der verbleibenden Anteile beläuft sich auf CHF 99 Millionen in bar, zuzüglich potenzieller zusätzlicher Earn-out-Zahlungen.

Die Partnerschaft, die im Dezember 2020 begann, verschafft Medartis Zugang zu einem innovativen Handportfolio, erweitert die technologische Expertise des Unternehmens im Bereich Gelenkersatz und erweitert ihr Netzwerk an Chirurgen. Medartis hat ihren Anteil kontinuierlich erhöht und übernimmt nun das gesamte Unternehmen mit Sitz in Genf und zwei Produktionsstätten in Frankreich. Medartis ist exklusiver Vertriebspartner von KeriMedical in Deutschland, Grossbritannien, Österreich und seit kurzem auch in Australien. Seitdem hat das Unternehmen seinen Umsatz mit KeriMedical Produkten jedes Jahr verdoppelt. Insgesamt hat KeriMedical in den letzten drei Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast 30 % erzielt und im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von CHF 31 Mio. erreicht. Die Transaktion wird sich umgehend positiv auf das Umsatzwachstum und die Kern-EBITDA-Marge von Medartis auswirken. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für August 2025 erwartet. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung werden die verbleibenden Anteile mit CHF 99 Millionen in bar bewertet, zuzüglich einiger Meilensteinzahlungen (Earn-outs) bis Ende 2027.

Um das Marktpotenzial voll auszuschöpfen, wird KeriMedical als eigenständige Marke innerhalb der Medartis-Gruppe weitergeführt und behält seine Teams für Entwicklung, Marketing, Chirurgenausbildung und Fertigung. Die beiden Mitbegründer Dougal Bendjaballah und Bernard Prandi bleiben im Verwaltungsrat von KeriMedical und werden sich auch nach der Übernahme weiterhin voll engagieren und aktiv einbringen. Ihr unternehmerischer Elan, ihre klinische Expertise und ihre innovative Vision waren für den Erfolg von KeriMedical von entscheidender Bedeutung. Medartis freut sich, dass sie ihre Erfahrung weiterhin einbringen werden, während das Unternehmen neue Märkte erschliesst und zusätzliche klinische Lösungen entwickelt.

"Diese Akquisition ist ein folgerichtiger Schritt in unserer fünfjährigen Partnerschaft und erweitert unsere Kompetenzen in unserem Kernbereich Hand und Handgelenk. Die herausragenden Produkte von KeriMedical haben zu unserer starken Performance in Deutschland, Österreich und Grossbritannien beigetragen, wo wir die exklusiven Vertriebsrechte besitzen. Sie ergänzen unser umfassendes Handportfolio perfekt", erklärt Matthias Schupp, CEO von Medartis, und betont gleichzeitig, wie wichtig es sei, die fachliche Expertise und den unternehmerischen Ansatz zu bewahren, die den Erfolg von KeriMedical geprägt haben und auch für die zukünftige Entwicklung von Medartis von zentraler Bedeutung sind.

Dougal Bendjaballah und Bernard Prandi, Mitbegründer von KeriMedical, kommentieren wie folgt: "Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit Medartis. Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Handchirurgie konzentriert, die auf wissenschaftlicher Exzellenz und enger Zusammenarbeit mit Chirurgen basieren. Mit Medartis haben wir einen Partner gefunden, dessen Ansatz in Bezug auf Innovation, Qualität und medizinische Ausbildung perfekt zu unserer Vision passt. Unsere Produkte haben in Europa noch viel Potenzial, und der Eintritt in den US-amerikanischen und australischen Markt wird uns auf einem starken Wachstumskurs halten."

In Vorbereitung auf die kontrollierte Markteinführung der Daumensattelgelenksprothese TOUCH in den USA Anfang 2026 hat das Unternehmen ein umfassendes Schulungsprogramm für Chirurgen implementiert, Referenzzentren benannt und wichtige Meinungsführer ausgewählt. Das Flaggschiffprodukt TOUCH, eine CMC-1-Prothese zur Behandlung von Daumenrhizarthrose, hat sich in den letzten zehn Jahren eine starke Marktpräsenz in EMEA aufgebaut. Die Prothese verfügt über umfassende klinische Daten[1] und zeichnet sich durch eine Dual-Mobilität-Technologie sowie verschiedene Cup-Designs und Materialien aus, die die Langlebigkeit erhöhen und den Anforderungen von Patienten mit Metallunverträglichkeiten gerecht werden.

Die TOUCH-Prothese adressiert einen bedeutenden klinischen Bedarf in der Handchirurgie. Das CMC-1-Gelenk stellt eines der am häufigsten von Arthrose betroffenen Gelenke dar, wobei radiologische Befunde empirisch bei 20-30% der Personen über 40 Jahren festgestellt wurden und mit fortschreitendem Alter deutlich zunehmen [[2],[3]]. Zwischen 2-16% der Patienten entwickeln eine symptomatische Arthrose [2,[4]], welche spürbare klinische Symptome verursacht, die das tägliche Leben der Patienten stark beeinträchtigen.

Medartis wird am 19. August 2025 ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlichen und bei dieser Gelegenheit weitere Einzelheiten zum Markteinführungsplan und zum Potenzial von KeriMedical bekannt geben.

Kontakt:

Medartis Corporate Communications

Fabian Hildbrand, Head of Corporate Communications, investor.relations@medartis.com

Andreas Richter, Corporate Communications Manager, corporate.communication@medartis.com

+41 61 633 37 36 / +41 61 633 37 34

Über Medartis

Medartis wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 950 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com .

Über KeriMedical

KeriMedical wurde 2016 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung eines umfassenden Sortiments an Implantaten speziell für die Hand- und Handgelenkchirurgie spezialisiert. Das Team von KeriMedical verfügt über umfangreiche Erfahrung in der orthopädischen Chirurgie mit fachlicher Expertise in allen operativen Bereichen: Design, Fertigung, Qualität, Marketing und Promotion. KeriMedical arbeitet mit einer Gruppe von Chirurgen zusammen, die in Frankreich und international über anerkannte fachliche Expertise verfügen. Diese Spezialisten teilen ihr klinisches und medizinisches Wissen, um die Entwicklung und Validierung neuer Lösungen zu unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genf, beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und vertreibt seine Produkte in 30 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kerimedical.com .

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser*innen sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das Unternehmen noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte man sich nicht auf diese verlassen.

