Die BLKB erzielte im ersten Halbjahr 2025 operativ ein solides Ergebnis und konnte erneut in allen Kundensegmenten wachsen. Auf Konzernstufe stieg im Vergleich zum Vorjahr der Geschäftsertrag um 4,4 % auf 239.0 Mio. CHF. Aufgrund der angepassten geschäftlichen Ausrichtung der radicant-Gesellschaften und der damit verbundenen Abschreibung des Goodwills fiel der Geschäftserfolg jedoch mit 49.4 Mio. CHF tiefer aus als in der Vorjahresperiode. Der Konzerngewinn lag nach Auflösung von Reserven für allgemeine Bankrisiken bei 91.6 Mio. CHF. Die BLKB erwartet für das ganze Jahr 2025 operativ einen Geschäftsgang auf Vorjahresniveau und in der Folge gleichbleibend hohe Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie an den Kanton Basel-Landschaft. Liestal, 17. Juli 2025 Die BLKB hat im ersten Halbjahr 2025 operativ ein solides Resultat erwirtschaftet. Der Geschäftsertrag lag mit 239.0 Mio. CHF um 4,4 % über der Vorjahresperiode. Das BLKB-Stammhaus konnte das Kreditgeschäft weiter ausbauen. Gegenüber dem 31. Dezember 2024 betrug das Kreditwachstum 166.9 Mio. CHF und reflektiert ein vorsichtiges Wachstum in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld. Das Kreditvolumen beläuft sich neu auf 26.4 Mia. CHF. Das Nettowachstum im Hypothekarbereich liegt bei moderaten 0.9 %. Dabei konzentrierte sich das Wachstum weiterhin auf das regionale Geschäft. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft liegt mit 168.2 Mio. CHF um -0,5 % unter der Vorjahresperiode.



Der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft liegt mit 47.1 Mio. CHF um 5,0 % über der Vorjahresperiode. Die verwalteten Vermögen haben im ersten Halbjahr um 819.0 Mio. CHF (+3,0%) zugenommen. Der Handelserfolg konnte mit 15.4 Mio. CHF (+19%) gegenüber der Vorjahresperiode deutlich gesteigert werden. Zudem konnte die BLKB einen anhaltenden Neukundenzuwachs verzeichnen. Die strategische Positionierung der BLKB-Finanzgruppe als Anlage- und Vorsorgebank trägt damit weiter Früchte. Der übrige ordentliche Erfolg in Höhe von 5.0 Mio. CHF ist geprägt durch einen höheren Liegenschaftsertrag und den Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen.



Bilanzsumme und Gesamtkapitalquote

Die Bilanzsumme der BLKB beträgt auf Konzernstufe zum 30. Juni 2025 insgesamt 36.5 Mia. CHF. Der Netto-Neugeldzufluss beträgt 632 Mio. CHF (Vorjahr 490 Mio. CHF) und konnte somit um 29 % gesteigert werden.



Nach den angekündigten Wertberichtigungen beträgt die Gesamtkapitalquote der BLKB auf Stufe Stammhaus 20,7 % (Stichtag: 30.06.2025) im Vergleich zu 19,8 % zum 31.12.2024. Die Gesamtkapitalquote hat sich in Folge eines insgesamt verbesserten Risikoprofils der Bank (Senkung der Risikogewichteten Aktiva) erhöht. Die Eigenen Mittel des BLKB-Stammhauses belaufen sich auf 2.9 Mia. CHF und liegen mit 1.01 Mia. CHF über den regulatorisch notwendigen Eigenkapitalanforderungen.



Einmaleffekte durch Wertberichtigungen auf Beteiligung an radicant holding ag

Die BLKB hat per 3. Juli 2025 auf Stufe BLKB-Stammhaus Wertberichtigungen in Höhe von 105.5 Mio. CHF auf ihrer Beteiligung an der radicant holding ag bekannt gegeben. Der Betrag der Wertberichtigungen setzt sich zusammen aus Wertkorrekturen auf gewährte Darlehen mit Eigenmittelcharakter (CHF 17.7 Mio.) sowie aus der Wertanpassung der radicant-Beteiligung im Stammhausabschluss. Die Bewertung der radicant-Beteiligung erfolgt anhand eines modellbasierten Dividendenabdiskontierungsmodells (DDM - Discounted Dividend Model). Aufgrund der Verschiebung des Break-even-Zeitpunkts auf das Jahr 2029 ergab sich eine zusätzliche Bewertungskorrektur in der Höhe von 87.8 Mio. CHF. Der Bankrat stuft dieses Ereignis als einmalig ein, weshalb man dies auch entsprechend korrigiert. Durch die Auflösung von Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 50 Mio. CHF wurde auf Konzernstufe ein Gewinn in Höhe von 91.6 Mio. CHF erzielt.



Auf Stufe BLKB-Konzern werden die Erträge und Kosten der konsolidierten Gesellschaften (radicant-Gesellschaften und BLKB Fund Management AG) abgebildet. Der Goodwill in Höhe von 45 Mio. CHF auf der radicant holding ag wurde im Zuge der Neubewertung korrigiert. Der Geschäftserfolg des BLKB-Konzerns fiel aufgrund der neuen geschäftlichen Ausrichtung der radicant-Gesellschaften und der damit verbundenen Abschreibung des Goodwills mit 49.4 Mio. CHF tiefer aus als im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung dieses Einmaleffekts beliefe sich der Geschäftserfolg auf 94.4 Mio. CHF (+ 5,1%).



Die BLKB hat im Zusammenhang mit den vorgenommenen Wertberichtigungen ein umfangreiches Kostenreduktions- und Effizienzprogramm sowie Veränderungen in der Governance und in der geschäftlichen Ausrichtung der radicant-Gesellschaften angekündigt. Ein entsprechender Massnahmenplan wurde erarbeitet und befindet sich zum Teil schon in der Umsetzung. Im Zuge dieses Plans verkauft die radicant business services ag das physische Treuhandgeschäft.



Gleichbleibend hohe Ausschüttungen erwartet

«Die BLKB ist trotz der durch die Wertberichtigungen bedingten Einmaleffekte operativ gut unterwegs und bewegt sich dabei innerhalb der strategischen Erwartungen. In unserem Stammhaus konnten wir erneut in allen Kundensegmenten wachsen und den Geschäftsertrag im Vergleich zur bereits guten Vorjahresperiode erneut steigern. Die BLKB ist eine stabile und profitable Bank und solide aufgestellt», sagt CEO John Häfelfinger. «Die BLKB erwartet operativ einen Geschäftsgang auf Vorjahresniveau und geht davon aus, dass die Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie an den Kanton Basel-Landschaft für 2025 im Vergleich zum Vorjahr unverändert hoch bleiben werden.»



Ausblick

Das konjunkturelle Umfeld ist eine Melange aus einem inflationär wirkenden Zollstreit, tendenziell sinkenden Zinsen und neuer Investitionsbereitschaft in Verteidigung und Infrastruktur in einem historischen Ausmass. Mit den sich erratisch verändernden Rahmenbedingungen schwindet in diesem Umfeld die Planungssicherheit für Unternehmen und steht hinter längerfristigen Aussagen ein grosses Fragezeichen. Die BLKB erwartet die Rückkehr zu einem tieferen, in der Schweiz sogar negativen Zinsumfeld. Das Wirtschaftswachstum ist historisch zwar unterdurchschnittlich, sollte aber positiv bleiben. Die BLKB-Finanzgruppe wird das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau abschliessen. Für Rückfragen:

