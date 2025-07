EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Prognose/Sonstiges

Brockhaus Technologies AG: Weiter steigende Umsatzerlöse von 10-15% auf € 225-235 Mio. für 2025 erwartet; strategische Transformation von Bikeleasing zu einer Multi-Benefit-Plattform Weiter steigende Umsatzerlöse von 10-15% auf € 225-235 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 50-55 Mio. für 2025 erwartet

Transformation von Bikeleasing zu einer Multi-Benefit-Plattform; planmäßig deutlich höhere Kosten für Personal und sonstige betriebliche Aufwendungen in 2025

Reorganisation des IHSE-Managements als Konsequenz der internen Untersuchung im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2024

Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss zum 31.12.2024 vorgenommen

Ein Termin für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 sowie für die ordentliche Hauptversammlung wird baldmöglichst bekannt gegeben Frankfurt am Main, 17. Juli 2025. Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG ("Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GSU42) ist trotz des weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds zuversichtlich, die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 auch ohne Einbeziehung weiterer Akquisitionen auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. zu steigern, was einem soliden organischen Wachstum zwischen 10% und 15% gegenüber den vorläufigen Umsatzerlösen im Berichtszeitraum 2024 entspricht. Vor dem Hintergrund der Investitionen in das langfristige Wachstum von Bikeleasing plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von €50 Mio. bis €55 Mio. Dies entspräche einem Rückgang von 15% und 23% gegenüber dem vorläufigen bereinigten EBITDA des Berichtszeitraums 2024. Höhere Kosten bei Bikeleasing durch strategische Wachstumsinvestitionen Im Zuge der angestoßenen Transformation des zweitgrößten deutschen Fahrradleasinganbieters Bikeleasing vom "single-product"- hin zum "multi-benefit"-Anbieter fallen im Geschäftsjahr 2025 planmäßig deutlich höhere Kosten für Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen an. Die gestiegenen Aufwendungen sind vor allem auf strategische Wachstumsinitiativen zurückzuführen, insbesondere auf den Rollout der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio.de und den Aufbau der im Jahr 2024 gegründeten Vermarktungsplattform für Gebrauchträdern (Bike2Future.de). Trotz erster Erholungsimpulse im deutschen Fahrradmarkt bleibt das Marktumfeld weiterhin anspruchsvoll. Hohe Lagerbestände bei den Fahrradhändlern führen nach wie vor zu erheblichen Preisnachlässen im Einzelhandel, was sich nicht nur auf die erzielten Preise im Verkauf gebrauchter Fahrräder, sondern auch auf die Nachfrage nach neuen Diensträdern auswirkt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese Situation auch im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin bestehen wird, was sich entsprechend in der Prognose für das Gesamtjahr 2025 widerspiegelt. Die Ratingagentur Scope hat das Emittentenrating für Bikelleasing erneut mit BB+ und stabilem Ausblick bestätigt. Managementwechsel und technologische Fortschritte bei IHSE Trotz des herausfordernden Jahresbeginns konnte IHSE bis Ende Juni 2025 den Umsatz steigern und liegt nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres nun wieder auf dem Niveau des Vorjahres. Zudem wurde als Konsequenz der internen Untersuchung im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung eine Reorganisation des IHSE-Managements vorgenommen. So startete im April dieses Jahres ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei der IHSE, der seither interimistisch von Dr. Enno Littmann, ehemals langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der IHSE, unterstützt wird. Unbeirrt von den Verschiebungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung treibt IHSE außerdem die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Technologie und Lösungen voran. So konnte u.a. im Bereich Government & Defense (ca. 20% vom Gruppenumsatz 2024 der IHSE) mit der NIAPC-Zulassung und entsprechender Listung im NATO-Produktkatalog ein wichtiger Meilenstein im ersten Halbjahr erreicht werden. Darüber hinaus arbeitet IHSE auf den Launch einer gänzlich neuen Generation ihres Produktportfolios ab Q4 2024 hin. Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss 2024 Auf Grundlage externer Bewertungsgutachten der PwC hat die Gesellschaft nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 vorgenommen. Auf die am 7. März 2025 veröffentlichten vorläufigen Kennzahlen Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA wirken sich diese Wertberichtigungen nicht wesentlich aus und sie haben auch keinen Einfluss auf den Cashflow. Allerdings reduzieren sie das Konzernergebnis, das Jahresergebnis und das Eigenkapital. Die zum Anschaffungswert bilanzierten Anteile sowie der Goodwill der Bikeleasing sind weiterhin vollständig werthaltig. Durch die Einbringung von Anteilen in eine 100%ige Konzerntochter im Geschäftsjahr 2023 wurden stille Reserven aufgedeckt und die Anteile deutlich über den Anschaffungskosten bewertet. Zum 31. Dezember 2024 erfolgt daher eine entsprechende Anpassung der eingebrachten Anteile von €70 Mio. um €23 Mio. auf €47 Mio. Der neue Wertansatz liegt damit weiterhin deutlich über den ursprünglichen Anschaffungskosten von € 22 Mio. Im Segment Security Technologies (IHSE) wurde der Goodwill im Konzernabschluss 2024 aufgrund einer aktualisierten Ertragseinschätzung neu bewertet. Es erfolgte zudem eine Wertminderung auf im Rahmen der Erstkonsolidierung von IHSE und kvm-tec identifizierte immaterielle Vermögenswerte (PPA-Assets). Entsprechend wurde im handelsrechtlichen Jahresabschluss 2024 der Beteiligungswert der IHSE von €96 Mio. um €45 Mio. auf €51 Mio. angepasst. Veröffentlichung der Abschlüsse 2024 Im Hinblick auf die verschobene Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 arbeitet die Gesellschaft in enger Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiterhin mit Nachdruck daran, die verbleibenden Prüfungshandlungen abzuschließen. Ein Termin für die Veröffentlichung der Abschlüsse 2024 sowie für die ordentliche Hauptversammlung wird baldmöglichst bekannt gegeben. Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



