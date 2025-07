ActiveCampaign, eine führende autonome Marketingplattform, gab heute bekannt, dass sie im IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Marketing Platforms for Small Businesses 2025 Vendor Assessment (Dokument-Nr. US53601925, Juli 2025) als "Leader" ausgezeichnet wurde.

Nach einer strengen Bewertung von acht Anbietern aus der Marketing-Automatisierungsbranche wurde ActiveCampaign aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und seiner strategischen Vision für den Markt kleiner Unternehmen in der unabhängigen Analyse von IDC als "Leader" eingestuft.

Der IDC MarketScape-Bericht hob mehrere wichtige Stärken von ActiveCampaign hervor:

"Leistungsstarke KI-gesteuerte Personalisierung ermöglicht Multichannel-Kampagnen und fortschrittliche Automatisierungen über E-Mail, SMS und weitere Kanäle."

"Die nahtlose Integration mit über 950 Anwendungen ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu optimieren und effizient zu skalieren."

"Fortschrittliche Segmentierung und robuste Reporting-Tools ermöglichen präzises Targeting und eine genaue Leistungsmessung."

"Eine benutzerfreundliche Oberfläche in Verbindung mit umfangreichen Integrationsmöglichkeiten ermöglicht es kleinen Teams, komplexe Marketingaufgaben effektiv zu bewältigen."

"Wir glauben, dass diese Auszeichnung bestätigt, dass jedes Unternehmen Zugang zu herausragender Marketingautomatisierung verdient, die echte Wirkung erzielt", so Jason VandeBoom, Gründer und CEO von ActiveCampaign. "Unsere autonome Marketingplattform fungiert als strategischer Partner. Sie nutzt KI, um wirkungsvolle Kampagnen zu konzipieren und diese kanalübergreifend zu aktivieren wodurch die Amortisationszeit verkürzt wird und die Ergebnisse kontinuierlich zu validieren, um so eine laufende Optimierung zu gewährleisten."

In den letzten Monaten hat das Unternehmen Active Intelligence eingeführt, ein umfangreiches Plattform-Upgrade, das KI in alle Berührungspunkte integriert, um eine intuitivere Marketingkoordination zu ermöglichen. Das Update wurde zusammen mit der Spring 2025 Innovation Keynote vorgestellt, bei der ActiveCampaign mehr als ein Dutzend KI-Agenten, erweiterte globale Messaging-Funktionen und neue Ökosystem-Integrationen vorstellte.

Das Unternehmen hat sich auch in den Summer 2025 Reports von G2 mit 307 Auszeichnungen sowie ersten Plätzen in 91 Berichten hervorgetan, darunter dem Marketing Automation Momentum Grid und mehreren Berichten mit Schwerpunkt auf KMU. Darüber hinaus wurde ActiveCampaign zum achten Mal in Folge mit dem 2025 Top Rated Award von TrustRadius ausgezeichnet, was die kontinuierliche Erzielung außergewöhnlicher Geschäftsergebnisse durch die Plattform unterstreicht.

Über IDC MarketScapes

Das IDC MarketScape-Modell zur Bewertung von Anbietern wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik nutzt eine strenge Bewertungssystematik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und zu einer grafischen Darstellung der Position der einzelnen Anbieter innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über ActiveCampaign

ActiveCampaign ist die autonome Marketingplattform für Menschen im Mittelpunkt des Geschehens. Sie ermöglicht es Teams, ihre Kampagnen mit KI-Agenten zu automatisieren, die Ideen entwickeln, umsetzen und validieren so werden die Teams von zeitaufwändigen Arbeitsabläufen befreit und erhalten unbegrenzte Möglichkeiten, ihr Marketing zu orchestrieren.

Mit KI, zielorientierter Automatisierung und über 950 App-Integrationen können Agenturen, Vermarkter und Eigentümer innerhalb weniger Minuten kanalübergreifende Kampagnen erstellen, die anhand von Milliarden von Datenpunkten optimiert werden, um reale Ergebnisse für ihr individuelles Unternehmen zu erzielen.

ActiveCampaign ist die bewährte Wahl, um Unternehmen dabei zu helfen, eine neue Welt voller unbegrenzter Möglichkeiten zu erschließen eine Welt, in der Ideen Wirkung zeigen und Potenziale in konkrete Ergebnisse umgesetzt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250717450883/de/

Contacts:

Medien

Sarah Scarlata

Matter Communications im Auftrag von ActiveCampaign

activecampaign@matternow.com