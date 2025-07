DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER TRUCK - Die Anti-ESG-Bewegung in den USA stürzt den Automotive-Sektor in Unsicherheit. "Die Situation in den Vereinigten Staaten hat sich gegenüber der Lage, in der wir noch vor zwei Jahren waren, signifikant verändert", sagte Eva Scherer, Finanzchefin von Daimler Truck, im Interview mit der Börsen-Zeitung. Damals sei der Lkw-Bauer davon ausgegangen, in den USA bis 2030 deutlich mehr emissionsfreie Fahrzeuge verkaufen zu können, jedoch habe sich die Regulierung stark gewandelt. Umweltgesetze, mit denen Bundesstaaten wie Kalifornien nachhaltigere Antriebe fördern wollen, stehen infolge harten Gegenwinds aus Washington auf der Kippe. Ohnehin bremsten die hohen Anschaffungskosten im Vergleich zum klassischen Diesel die Nachfrage. Zudem ist das Vertrauen in die Ladeinfrastruktur in Nordamerika kaum vorhanden. (Börsen-Zeitung)

AUDI - Der Audi-Gesamtbetriebsrat hat dem früheren Management des Ingolstädter Autobauers und des Mutterkonzerns Volkswagen unter dem früheren Vorstandschef Herbert Diess schwere Fehler bei der Ausrichtung auf reine Batteriefahrzeuge vorgeworfen. "Es war ein Fehler des VW-Konzerns unter Diess, vor allem auf eine einzige Karte, die E-Mobilität, zu setzen", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer der Augsburger Allgemeinen. "Wir als Betriebsrat haben früh Technologieoffenheit eingefordert", so der Arbeitnehmervertreter. "Ich bin froh, dass in Ingolstadt mit dem Q3 erneut ein Verbrennermodell im Verbund mit unserem Werk in Ungarn produziert wird und dass Ingolstadt mittelfristig kein reiner Elektro-Standort wird, wie das ursprünglich geplant war", sagte er weiter. (Augsburger Allgemeine)

QANT - Das Startup Qant baut photonische Chips. "Fest steht, dass wir unsere digitale Chiptechnologie nicht weiter skalieren können", sagte der Qant-Gründer Michael Förtsch. Das Start-up hat deswegen Prozessoren entwickelt, die statt Elektronen Licht für den Datentransfer nutzen. Mathematische Funktionen werden dabei analog berechnet, was enorme Energieeinsparungen möglich machen soll. Diese Effizienz sei im Zeitalter der immer stärker werdenden Nutzung Künstlicher Intelligenz besonders wichtig, sagte Förtsch. Um finanziell wettbewerbsfähiger sein zu können, sammelte Qant nun 62 Millionen Euro bei deutschen Risikokapitalinvestoren (VCs) ein. Es handelt sich um die größte jemals in Europa getätigte Finanzierungsrunde im Bereich des photonischen Computings in dieser Unternehmensphase. (Handelsblatt)

