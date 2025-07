DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHIENENNEUBAU - Die seit Jahrzehnten geplante Schienenneubaustrecke zwischen Mannheim und Frankfurt ist trotz des Sondervermögens "massiv gefährdet". Davor hat der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir (Grüne), im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewarnt. Er verweist dabei auf interne Daten des Bundesverkehrsministeriums. "Es ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung und den neuen Bundesverkehrsminister, dass trotz 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur in der mittelfristigen Finanzplanung die Neu- und Ausbauprojekte nicht finanziert sind", kritisiert Al-Wazir, der zehn Jahre lang hessischer Verkehrsminister war. Er pocht nun auf Änderungen im parlamentarischen Verfahren. (FAZ)

X/HANDELSGESPRÄCHE - Die Europäische Kommission hat eine ihrer Ermittlungen gegen Elon Musks X wegen Verstoßes gegen die EU-Vorschriften zur digitalen Transparenz eingestellt, während sie versucht, in den Handelsgesprächen mit den USA zu einer Einigung zu kommen. Brüssel wollte die Ermittlungen gegen die Social-Media-Plattform vor der Sommerpause der EU abschließen, wird diese Frist aber nicht einhalten können, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Beamte sagten. Sie merkten an, dass eine Entscheidung wahrscheinlich folgen werde, sobald Klarheit in den Handelsgespräche zwischen der EU und den USA herrsche. "Es ist alles verstrickt", fügte einer der Beamten hinzu. (Financial Times)

July 17, 2025 00:51 ET (04:51 GMT)

