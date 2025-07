Strategischer Deal: American West und Metallhändler Ocean Partners bringen Kupferkooperation voran

Anzeige / Werbung Der Deal war bereits angekündigt, ist jetzt aber endgültig abgeschlossen. Inklusive eines Abnahmeabkommens über 100% der Produktion des Storm-Projekts. Ocean Partners Holdings Ltd, eine global agierende Metallhandels-, technische Beratungs- und Finanzierungsgesellschaft, hat sich schon vor einiger Zeit in Stellung gebracht, um mit dem australischen Kupferexplorer American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) in Nunavut zusammenarbeiten zu können. Jetzt wurde unter anderem eine verbindliche Abnahmevereinbarung über das auf Storm in Zukunft in Zukunft produzierte Erz geschlossen. Ocean Partners will so Zugriff auf das Kupferprojekt Storm von American West erhalten, das, da ein DSO-Betrieb möglich erscheint, potenziell in für die Branche sehr schnellen zwei bis drei Jahren in Betrieb gehen könnte. Das bereits zuvor gemeldete Abkommen wurde jetzt verbindlich abgeschlossen und billigt Ocean Partners das Recht zu, 100% aller Kupfer-, Silber- und Goldprodukte zu erwerben, die im Basisszenario der vor Kurzem veröffentlichten, vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) dargestellt wurden. Der Zeitraum dieses Abkommens ist auf acht Jahre oder das Ressourcenausmaß aus der PEA beschränkt, je nachdem, was länger währt. Der definitive Abschluss der Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit der Partner dar, ist aber nur ein Teil der Zusammenarbeit, denn Ocean Partners wird zudem bis zu 80% des anfänglich benötigten Investitionskapitals (CAPEX) über eine vorrangig besicherte Darlehensfazilität zur Verfügung stellen. Kurzfristig hat Ocean Partners zudem American West über eine Privatplatzierung frisches Kapital in Höhe von 2 Mio. USD zur Verfügung gestellt. Die fälligen Aktien wurden jetzt ausgegeben, sodass Ocean Partners nun einen Anteil von 9,4% an American West hält. Die Beziehung beschränkt sich aber nicht auf das Finanzielle. American West beginnt nämlich bereits, vom Know-how des Partners zu profitieren und nach Aussage des Unternehmens hat die strategische Allianz bereits erste, positive Auswirkungen. Wie es heißt, sind Aktivitäten zur Entwicklung und Optimierung der Verarbeitung bereits im Gange! American Wests Geschäftsführer Dave O'Neill erläutert: "Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass die strategischen Allianzpartner von Storm weiterhin wichtige Meilensteine des kürzlich angekündigten Finanzierungspakets für das Kupferprojekt Storm abschließen. Sowohl die Privatplatzierung als auch die Abnahmevereinbarung wurden nun abgeschlossen, wodurch die kurz- und langfristige Finanzierungsstrategie für das Projekt deutlich weniger riskant ist. Das Finanzierungspaket wird es American West ermöglichen, die Doppelstrategie aus Exploration und rationalisierter Erschließung im Jahr 2025 abzuschließen. Die Fähigkeit von American West, globale Unternehmen wie Ocean Partners als Partner zu gewinnen, spricht für die hohe Qualität des Projekts und des Managementteams und unterstreicht den risikoarmen Weg zu einer potenziellen Erschließung. Die bestehende Erfahrung von Ocean Partners mit der Erzsortierung und DSO-Kupferprodukten ist eine natürliche Ergänzung zu Storm, und die Partnerschaft hat bereits damit begonnen, die technischen Aspekte des Verarbeitungsablaufs für die laufenden PFS-Aktivitäten zu beeinflussen und zu optimieren. Die Explorations- und Erschließungsaktivitäten bei Storm gehen weiter und wir freuen uns darauf, die Investoren regelmäßig mit Neuigkeiten zu versorgen." Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft.

