Gemeinsame Kunden haben nun Zugang zu Agora und Denodo Enterprise Plus

PALO ALTO, Kalifornien, July 17, 2025, ein führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, hat heute die Verfügbarkeit der Denodo-Plattform in der neuen Kategorie "KI-Agenten und -Tools" des AWS Marketplace bekanntgegeben. AWS-Kunden können nun über den AWS Marketplace ganz einfach KI-Agentenlösungen finden, kaufen und bereitstellen, darunter auch die bewährte KI-fähige Datenmanagement- und Bereitstellungsplattform von Denodo. Dies geschieht über ihre AWS-Konten, wodurch die Entwicklung von KI-Agenten und agentenbasierten Workflows beschleunigt wird.

Die Denodo-Plattform hilft Unternehmen dabei, Daten aus unterschiedlichen Systemen mit einer einheitlichen semantischen Ebene zu vereinheitlichen, Geschäfts- und KI-Teams durch einen kontrollierten Self-Service-Zugriff auf vertrauenswürdige Daten zu unterstützen und Daten in Echtzeit ohne kostspielige Replikation bereitzustellen. Diese Funktionen beschleunigen die Einführung von KI, verbessern die Entscheidungsfindung und reduzieren sowohl Risiken als auch Infrastrukturkosten. So können Kunden ihr gesamtes Datenökosystem transformieren, indem sie die Amortisationszeit verkürzen und sicherstellen, dass vertrauenswürdige, KI-fähige Daten sofort verfügbar sind.

"Durch das Angebot der Denodo-Plattform im AWS Marketplace bieten wir Kunden einen optimierten Zugang zu unserer Lösung für logisches Datenmanagement und helfen ihnen dabei, KI-Agentenlösungen schneller und effizienter zu erwerben und zu implementieren", so Suresh Chandrasekaran, EVP bei Denodo. "Unsere Kunden aus einer Vielzahl von Branchen - darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, professionelle Dienstleistungen und der öffentliche Sektor - nutzen diese Funktionen bereits, um vertrauenswürdige Daten in Echtzeit bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass ihre KI-Modelle die richtigen Daten mit der richtigen Bedeutung verwenden, was die Genauigkeit verbessert, Vertrauen schafft und letztendlich eine schnellere, kostengünstigere Entwicklung und eine breitere Akzeptanz ermöglicht. Dies ist ein klarer Beweis für den realen Wert des logischen Datenmanagements."

Die Denodo-Plattform bietet wichtige Funktionen, darunter die semantische Vereinheitlichung aller Daten über eine einzige logische Zugriffsebene, die um einen konsistenten Geschäftskontext erweitert ist, eine föderierte Datenverwaltung mit zentraler Überwachung zur Durchsetzung detaillierter Zugriffskontrollen sowie Echtzeit-Zugriff auf aktuelle, vertrauenswürdige Daten direkt aus der Quelle. Mit diesen Funktionen können Kunden KI-Anwendungen, die auf Amazon Bedrock basieren, mit genauen, sicheren und aktuellen Informationen versorgen, wodurch die Modellgenauigkeit verbessert, die Entwicklung beschleunigt und eine skalierbare, konforme KI-Einführung im gesamten Unternehmen gewährleistet wird.

Mit der Verfügbarkeit von KI-Agenten und -Tools im AWS Marketplace können Kunden ihren Beschaffungsprozess erheblich beschleunigen, um KI-Innovationen voranzutreiben und den Zeitaufwand für Lieferantenbewertungen und komplexe Verhandlungen zu reduzieren. Durch den zentralisierten Einkauf über AWS-Konten behalten Kunden Transparenz und Kontrolle über Lizenzen, Zahlungen und Zugriff über AWS.

Die Denodo-Plattform ist entweder als Amazon Machine Image (AMI) - Denodo Enterprise Plus - oder als vollständig verwaltetes SaaS-Angebot über Agora erhältlich. Beide Optionen bieten denselben robusten Funktionsumfang, einschließlich Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP). Die neueste Version des Denodo AI SDK enthält nun eine MCP-Server-Implementierung, so dass alle mit dem SDK erstellten KI-Agenten und -Anwendungen nahtlos in jeden MCP-kompatiblen Client integriert werden können. Dies bietet Kunden eine vertrauenswürdige Datenbasis für den Aufbau agentenbasierter KI-Ökosysteme auf Basis offener Standards - und die Flexibilität, diese in ihrer gesamten AWS-Umgebung einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie in den Denodo-Einträgen: Denodo Agora und Denodo Platform Enterprise Plus im AWS Marketplace. Weitere Informationen zu der neuen Kategorie "KI-Agenten und - Tools" im AWS Marketplace finden Sie unter https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/ai-agents-and-tools/ .

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

