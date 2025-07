ITRS, ein Pionier im Bereich Echtzeitüberwachung und Observability für missionskritische Branchen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Gartner® Magic Quadrant für Observability-Plattformen 2025 aufgenommen wurde.

Die Umwandlung von ITRS in eine einheitliche Observability-Plattform, die speziell für anspruchsvolle und regulierte IT-Umgebungen entwickelt wurde, ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen in Produktinnovationen. Durch die Konsolidierung von Geneos (Anwendungsleistung), Opsview (Infrastrukturüberwachung) und Uptrends (Überwachung der digitalen Erfahrung) zu einer einzigen leistungsstarken Plattform, ITRS Analytics bietet das Unternehmen Observability in der Geschwindigkeit der Märkte.

"Unser Ziel ist es, die Observability für Branchen neu zu definieren, in denen Ausfallzeiten keine Option sind", so Ryan Terpstra, CEO von ITRS. "ITRS Analytics ermöglicht es Unternehmen, über die IT-Überwachung hinaus zu einer ganzheitlichen Observability zu gelangen und so sicherzustellen, dass die Systeme, die die moderne digitale Wirtschaft antreiben, immer verfügbar sind."

Entwickelt für Echtzeit-Ausfallsicherheit

ITRS Analytics bietet die Möglichkeit, Telemetriedaten über Infrastrukturdaten hinaus zu erfassen und anzureichern einschließlich Nachhaltigkeitskennzahlen, Geschäfts-KPIs und Finanztransaktionstelemetrie und eignet sich damit besonders für Finanzdienstleistungen und andere Anwendungsfälle mit hohen Risiken.

"Die Einführung von ITRS Analytics markiert einen transformativen Schritt nach vorne, der es uns ermöglicht, den größten und komplexesten Unternehmen der Welt Innovationen in hohem Tempo zu liefern", fügte Ryan Terpstra hinzu. "Es ist die Grundlage, auf der wir nun agentenbasierte KI, Automatisierung und Vorhersagefunktionen zusammenführen, die alle darauf ausgelegt sind, unseren Kunden zu helfen, ihre IT-Resilienz und ihre Geschäftsziele zu erreichen."

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant für Observability-Plattformen, von Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren, Juli 2025. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochterunternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über ITRS

ITRS bietet Echtzeit-Überwachungs-, Analyse- und Beobachtungslösungen, mit denen Finanzinstitute und Unternehmen ihre Betriebsstabilität, Leistung und Compliance sicherstellen können. ITRS wird von führenden Banken, Börsen und Zahlungsdienstleistern geschätzt und ermöglicht es Teams, Probleme zu erkennen, zu diagnostizieren und zu beheben, bevor sie sich auf Kunden oder Märkte auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.itrsgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250716042783/de/

Contacts:

Pressekontakt:

itrs@aspectusgroup.com