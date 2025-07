FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach der kräftigen Erholung der US-Indizes nach dem europäischen Handelsende dürfte sich auch der Dax am Donnerstag deutlich stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,7 Prozent höher auf 24.189 Punkte. Tags zuvor musste der Dax erneut um die runde Marke von 24.000 Punkten kämpfen und hielt sie am Ende nur knapp. Nach Medienberichte wieder hochgekochte Spekulationen, wonach US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Notenbank Jerome Powell bald entlassen könnte, hatten die Märkte zunächst deutlich belastet. Letztlich sorgte Trump jedoch für etwas Beruhigung, und die US-Indizes schlossen im Plus. "Nein, wir haben nichts vor", sagte Trump auf die Spekulationen angesprochen. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von regelrechtem Theater, wobei die Aktienmärkte während der Aufführung des Stücks "Powell raus, Zinssenkungen rein" mit Panik geflirtet hätten. Letztlich habe einmal mehr nicht die Wahrheit, sondern die reine Möglichkeit kurzzeitig die Regie übernommen.

USA: - IM PLUS - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch einen weithin unspektakulären Handelstag mit moderaten Kursaufschlägen beendet. Weder weitere Geschäftszahlen noch neue Inflations- und Konjunkturdaten sorgten für merkliche Impulse. Neuerliche Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung von US-Notenbankchefs Jerome Powell bewahrheiteten sich nicht und belasteten deshalb nur kurzzeitig. Der vortags schwache Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 44.254,78 Punkte etwas erholt. Der marktbreite S&P 500, der am Dienstag nach einem frühen Rekordhoch etwas ins Minus gerutscht war, gewann 0,32 Prozent auf 6.263,70 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt und ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, ging es zur Wochenmitte letztlich um 0,10 Prozent auf 22.907,97 Punkte hoch.

ASIEN: - GEWINNE - An den Aktienmärkten in Asien haben die Anleger am Donnerstag wieder zugegriffen, allerdings nur vorsichtig. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, notierte 0,3 Prozent im Plus.



DAX 24009,38 -0,21%

XDAX 24195,13 0,65%

EuroSTOXX 50 5298,07 -1,05%

Stoxx50 4473,05 -0,67%



DJIA 44254,78 0,53%

S&P 500 6263,70 0,32%

NASDAQ 100 22907,97 0,10%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,61 -0,13%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1626 -0,13%

USD/Yen 148,45 0,38%

Euro/Yen 172,61 0,31%

°



BITCOIN:





Bitcoin 118.342 -0,32%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 68,77 +0,25 USD

WTI 66,71 +0,33 USD °



