FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUXING CHINA GRP SD 0,2 3FU1 BMG3705H2069
AB/FROM ONWARDS 17.07.2025
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUXING CHINA GRP SD 0,2 3FU1 BMG3705H2069
AB/FROM ONWARDS 17.07.2025
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