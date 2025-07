München (ots) -Das führende deutsche Medienunternehmen LEONINE Studios hat sich die langjährigen exklusiven Auswertungsrechte für Deutschland und Österreich an THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING (OT), der Fortsetzung des Mega-Franchise HUNGER GAMES, vom namhaften US-Studio Lionsgate gesichert.THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING (OT) ist der sechste Teil der Blockbuster-Reihe, die bis heute insgesamt über USD 3,3 Mrd. weltweit an den Kinokassen eingespielt hat. Der vorhergehende Teil des Hit-Franchise DIE TRIBUTE VON PANEM: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES stieg im November 2023 als erfolgreichster Kinostart des Herbstes auf Platz 1 der deutschen Kinocharts ein und hat ein Publikum von mehr als 1,6 Mio. Menschen in den deutschen Kinos erreicht.THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING (OT) basiert auf dem Bestseller "Die Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" von Suzanne Collins und wird am 20. November 2026 in den Kinos starten. Suzanne Collins zählt zu den erfolgreichsten Buchautorinnen weltweit. Ihr Roman erschien im März 2025 und hält seither den Spitzenplatz bei Amazon und USA Today, während die "Hunger Games"-Reihe weiterhin auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste steht. In der ersten Woche wurden weltweit 1,5 Millionen Exemplare und allein in den USA 1,2 Millionen verkauft - das Doppelte der ersten Wochenverkäufe von "The Ballad of Songbirds and Snakes" und das Dreifache von "Mockingjay". Auch in Deutschland sprang "Die Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" sofort auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste, wo sich der Roman seither in den Top 20 hält. Auch bei BookTok stieg der Titel auf Platz 1 ein. Im DACH-Raum wurden bisher rund 200.000 Exemplare des Buchs verkauft.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, sagt: "THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING wird einer der größten Filmstarts des Jahres 2026 werden. Allein in Deutschland konnte das Franchise bisher insgesamt mehr als 15 Mio. Menschen in den Kinos begeistern. Mit diesem und weiteren hochkarätigen Titeln, die wir in Kürze ankündigen werden, bauen wir unsere Premium-IPs konsequent weiter aus. Wir erreichen damit unser Ziel, dem Publikum in Deutschland und Österreich und allen unseren Partnern im Kino, im Home Entertainment sowie im Pay- und Free-TV als Nr. 1 unter den Independents kontinuierlich herausragende Inhalte zu bieten - darunter auch große Tentpole-Produktionen mit internationaler Strahlkraft."In THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING (OT) steht ein preisgekrönter Top-Cast vor der Kamera: Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter und Lili Taylor sowie u.a. die aufstrebenden Stars Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace und Ben Wang.Der neue Teil der Reihe spielt 24 Jahre vor der Geschichte des ersten Teils und thematisiert die 50. Hungerspiele, das sogenannte zweite Quarter Quell. Regie führt erneut Francis Lawrence. Das Drehbuch stammt von dem Oscar®-nominierten Autor Billy Ray ("Captain Philips", "Terminator: Dark Fate", "The Hunger Games - Die Tribute von Panem"). Produziert wird der Film von den namhaften Produzenten Nina Jacobson, Brad Simpson und Francis Lawrence. Executive Producer is Cameron MacConomy.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist Teil der Mediawan Gruppe.Pressekontakt:Henriette GutmannSVP Corporate Communication LEONINE StudiosE-Mail: communication@leoninestudios.comTel: +49 89 999513 0Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6078349