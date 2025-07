DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Nach der Achterbahnfahrt am Vortag geht es für den DAX-Future am Donnerstag wieder leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 84 auf 24.372 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.382 und das -tief bei 24.247 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 807 Kontrakte, das Volumen ist damit vergleichsweise dünn. Während die laufende Berichtssaison als konstruktiv unterstützend eingestuft wird, können die Aussagen von US-Präsident Donald Trump jederzeit für einen Volatilitätsschub sorgen, wie am Vortag gesehen. Von daher ist damit zu rechnen, dass in steigende Notierungen weiter Absicherungen aufgebaut werden.

July 17, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)

