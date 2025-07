DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 26 Ticks auf 129,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,76 Prozent und das -tief bei 129,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.830 Kontrakte. Der Bobl-Future sinkt um 12 Ticks auf 117,54 Prozent. An den Finanzmärkten haben zollbedingte Inflationssorgen nun wieder nachgelassen, nachdem die Erzeugerpreise in den USA auf der Unterseite überrascht haben.

Bei den Bundesanleihen kam es mit den nachlassenden Inflationssorgen zwischenzeitlich zu einem leichten Kursanstieg, wenngleich die Marktstrategen der Helaba die Zinssenkungserwartungen weiterhin als gedämpft bezeichnen. Positiv hervorzuheben sei, dass sich der für zehnjährige Bundesanleihen richtungsweisende Bund-Future komfortabel oberhalb der markanten Mai-Tiefs halten könne, die bei 128,99/97 für Unterstützung sorgten. Die nächsten Widerstände gibt es unverändert an den gleitenden Durchschnitten bei 130,11 bzw. 130,36.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.