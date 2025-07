DJ SENTIMENT/Privatanleger werden bärischer

DOW JONES--Privatanleger werden dies- wie jenseits des Atlantiks vorsichtiger. Wie jüngste Umfragen belegen, findet ein Wechsel aus dem Bullen- in das Bärenlager statt. Es ist mit Blick auf das dünne Handelsvolumen im Sommer nachvollziehbar, dass auf dem erreichten Niveau auch mal Gewinne mitgenommen werden.

Mit der jüngsten Befragung wird für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg deutlich, dass die Zolldrohungen aus den USA nicht spurlos an Privatanlegern in Deutschland vorbeigegangen sind; der Sentiment-Index zeige den höchsten Pessimismus in diesem Jahr an. Allerdings handelt es sich im historischen Zusammenhang noch nicht um einen Extremwert, aber das Ruder ist - vielerorts verstärkt durch vorherige Gewinne - offenbar noch rechtzeitig herumgerissen worden. Interessanterweise haben sich zumindest Teilnehmer der Umfrage kaum getraut, während des jüngsten DAX-Rücksetzers Käufe in die Schwäche zu wagen.

Der Bullenanteil unter Privatanlegern fiel um 6 Punkte auf nun 37 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager stieg um deutliche 11 Prozentpunkte auf nun 43 Prozent. Der Anteil der Neutralen beträgt 20 Prozent.

Ein vergleichbares Bild zeigt sich an der Wall Street. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern am 16. Juli hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen auf 39,3 von 41,4 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren stieg dagegen von 35,6 auf 39 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger fiel in der Vorwoche von 23 auf nun 21,8 Prozent.

