Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets nahm erstmals an der Wealth Expo Peru 2025 teil, die im Finanzzentrum von San Isidro im The Westin Lima Hotel stattfand. Die Veranstaltung brachte wichtige Akteure aus der lokalen und regionalen Finanzwelt zusammen - von Anlegern und Fintech-Innovatoren bis hin zu Brokern und Trading-Experten.Als Hauptsponsor unterstrich Vantage sein Engagement für die Förderung der finanziellen Bildung und des regionalen Dialogs. Die Veranstaltung diente Vantage als strategische Plattform, um in einer der am schnellsten wachsenden Finanzgemeinschaften Lateinamerikas seine Trading-Tools, Copy-Trading-Lösungen und operativen Rahmenbedingungen einem breiten Publikum vorzustellen.Zum Auftakt der Veranstaltung richtete Vantage am Vorabend der Messe einen exklusiven Cocktailempfang aus. Auf diesem Event wurden Kunden, Partner und führende Fintech-Unternehmen begrüßt. Es bot einen entspannten und anspruchsvollen Rahmen für den Austausch von Ideen und die Förderung der Zusammenarbeit. Der Empfang trug dazu bei, den Weg für eine starke und einnehmende Präsenz während der Hauptveranstaltung zu bereiten.Vantage wurde während der Veranstaltung mit der Auszeichnung für die "Beste regulierte Trading-Plattform" geehrt, womit die hervorragenden Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Compliance, Technologie und Vertrauen gewürdigt wurden. Die Auszeichnung spiegelt das Engagement von Vantage wider, ein sicheres und transparentes Umfeld für Händler auf der ganzen Welt zu unterhalten.Vantage trug auch mit mehreren Vorträgen zum inhaltlichen Programm der Veranstaltung bei:- Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung, hielt eine Grundsatzrede zum Thema "Vantage: Smart Copy Trading für jedermann erreichbar". In seinem Vortrag erläuterte er, wie moderne Tools, wie z. B. die unternehmenseigene Copy-Trading-Lösung von Vantage, so konzipiert sind, dass sie für Händler mit unterschiedlichem Erfahrungsstand geeignet sind.- Herr Martínez nahm auch an einer Podiumsdiskussion teil, in der regionale Entwicklungen und regulatorische Veränderungen im Finanzökosystem untersucht wurden, und bot eine zukunftsorientierte Perspektive, wie globale bewährte Verfahren die Marktreife unterstützen können.- Julio Vásquez, Business Development Manager, leitete einen praktischen Workshop, der sich auf praktische Strategien zur Nutzung von Online-Communities und digitalen Tools als Teil eines umfassenderen Trading-Ansatzes konzentrierte."Wir freuen uns über das große Engagement auf der Veranstaltung", sagte Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets. "Von der Anerkennung der Branche bis hin zu lebendigen Gesprächen mit der Gemeinschaft bot die Wealth Expo Peru wertvolle Einblicke in dieses dynamische Finanzumfeld. Wir freuen uns darauf, die Finanzbildung und Innovation innerhalb der Trading-Gemeinschaft weiterhin zu unterstützen."Während Vantage weiterhin mit Finanzgemeinschaften auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, konzentriert sich das Unternehmen auch zukünftig auf die Bereitstellung sicherer, innovativer und benutzerfreundlicher Trading-Erfahrungen - unterstützt durch Ausbildung, regulatorische Anpassung und eine kundenorientierte Philosophie.Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723620/Vantage_Markets_Celebrates_Award_Successful_Debut_Wealth_Expo_Peru_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2723621/Vantage_contributed_event_s_content_rich_agenda_multiple_speaking_engagements.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-feiert-auszeichnung-und-erfolgreiches-debut-auf-der-wealth-expo-peru-2025-302507725.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/6078399