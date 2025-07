DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Beige Book: Wirtschaftsaktivität nimmt von Ende Mai bis Anfang Juli leicht zu

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Anfang Juli leicht zugenommen. Fünf Bezirke meldeten leichte Zuwächse, fünf verzeichneten eine stagnierende Aktivität, und die verbleibenden zwei Bezirke mäßige Rückgänge bei der Wirtschaftsaktivität, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Dies stelle eine Verbesserung gegenüber dem letzten Bericht dar, in dem die Hälfte der Distrikte zumindest einen leichten Rückgang der Aktivität meldeten.

Williams hält Fed-Zinspolitik weiter für "völlig angemessen"

Die US-Notenbank steht unter starkem Druck der Regierung, die Zinsen zu senken und einige der wichtigsten Fed-Entscheidungsträger sehen die Handelspolitik des Weißen Hauses als eines der größten Hindernisse an. John Williams, Präsident der New Yorker Federal Reserve, deutete an, dass er eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung Ende des Monats nur zögernd unterstützt, weil die Zölle die Inflation wahrscheinlich weiter anheizen werden. In einer Rede vor einer Gruppe von Volkswirten in Manhattan sagte Williams, dass die Preisdaten bereits zeigten, dass die von der Regierung errichteten neuen Handelsbarrieren die Kosten für einige Konsumgüter steigen lassen. Weitere Preiserhöhungen werden nach seiner Einschätzung wohl folgen.

Fed-Notenbanker warnt vor Lockerung der Finanzmarktregulierung

Michael Barr, Gouverneur der US-Notenbank und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Fed-Bankenaufsicht, hat eindringlich vor Bestrebungen gewarnt, die Finanzmarktregulierung aufzuweichen. Er forderte die politischen Entscheidungsträger auf, dem Druck zu widerstehen, die Beschränkungen zu lockern. In einer ungewöhnlich direkten Kritik an der aktuellen Politik während einer geplanten Frage- und Antwortrunde an der Brookings Institution sagte Barr, dass vorgeschlagene Änderungen an Stresstests es den Banken erleichtern könnten, das System zu manipulieren und die Wirksamkeit eines der wichtigsten Aufsichtsinstrumente der Fed zu verringern.

Japans Exporte im Juni unerwartet rückläufig - US-Exporte brechen ein

Japans Exporte sind im Juni den zweiten Monat in Folge gesunken. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, fielen die Exporte um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies war zwar eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 1,7 Prozent im Mai, blieb aber weit hinter der Prognose der Volkswirte zurück, die mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Japans Lieferungen in die USA brachen im Juni um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein, was die Auswirkungen der höheren Zölle verdeutlicht. Nach einem Rückgang von 11 Prozent im Mai war dies der dritte Monat in Folge. Japans Handelsüberschuss mit den USA schrumpfte im Juni um 22,9 Prozent.

China will "irrationalen Wettbewerb" bei Elektroautos angehen

Peking will den "irrationalen Wettbewerb" auf dem wachsenden chinesischen Markt für Elektroautos eindämmen, da der Deflationsdruck weiterhin auf der Gesamtwirtschaft lastet. In einer Sitzung am Mittwoch unter dem Vorsitz des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang erklärte der Staatsrat, er wolle die Marktordnung in diesem Sektor regulieren und die Kostenerhebungen und Preisüberwachung verstärken.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juni Handelsbilanz Überschuss 4,3 Mrd CHF

Schweiz Juni Exporte 23,0 Mrd CHF

Schweiz Juni Importe 18,7 Mrd CHF

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Juni +25.900

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Mai +98.450, Quote 4,7%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Mai +5,0%

