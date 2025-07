Silber mit unglaublichem Ziel!

Anzeige / Werbung Systematisch traden, und unabhängig vom Marktumfeld werden Rückblick: Am 18.6. hatten wir Silber als den attracktivsten Markt im Bereich der Edelmetalle vorgestellt und erhebliches Potenzial aufgezeigt. Eine Outperformance gegenüber dem Goldpreis wurde aus der Gold/Silber-Ratio hergeleitet. Seitdem ist genau das passiert: Während der Goldpreis seit Mitte Juni sogar etwas schwächer tendiert, hat Silber kräftig (über 10%) zulegen können. Bedenkt man, dass mit Platin ein anderes Edelmetall seit dem Jahresbeginn 2025 um gut 50% zulegte, und auch Palladium angesprungen ist, so wird aus Intermarket-Sicht das Potenzial für Silber nicht weniger. Orientiert man sich an anderen Konstellationen, wenn die Gold/Silber-Ratio extrem hohe Werte erreicht hatte, so ergibt sich ein Ziel-Korridor für Silber von 65-80 Dollar. Vom jetzigen Niveau ausgehend würde das noch 50 bis 100% Potenzial bedeuten. Hierfür haben wir ein Turbo Open End Produkt von Morgan Stanley ausgewählt, dessen Laufzeit unbegrenzt ist. Das Produkt hat die WKN ME55A9. Bei einem Hebel von 3 ist einerseits eine ordentliche Partizipation an einem Preisanstieg des Edelmetalls gegeben, andererseits aber auch genügend Puffer nach unten. ACHTUNG: 10 neue Plätze JETZT verfügbar! Eine Bündelung von komplementären Ansätzen, durch die Schwankungen minimiert und Profite maximiert werden - und das bei planbarer und sehr zeitschonendes Umsetzung. Das bietet die ALPHA 100 plus Strategie. JETZT erlernen und gemeinsam anwenden! 113% p.a. bei konservativer Gewichtung mit dem ALPHA 100 plus 170.087 Gewinn nebenberuflich p.a. im Durchschnitt und 56 Jahre Historie für diesen hochprofitablen Trading-Ansatz! JETZT genaue Informationen einholen: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/alpha100plus/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )